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İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi! ABD'den Türkiye'ye teşekkür ve F-16 satışına yeşil ışık

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de kabul edildi! ABD’den Türkiye’ye teşekkür ve F-16 satışına yeşil ışık

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni onayladı. Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak. Kararın TBMM'den geçmesiyle birlikte ABD yönetiminden Türkiye'ye teşekkür mesajları geldi. Uzun süredir konuşulan ABD'nin Türkiye F-16 satışı ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından dış politikasında değişikliğe giderek NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alarak NATO'ya kabul edildi.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı. Böylelikle 1 yılı aşkın süredir devam eden adaylık durumu sona erdi.

NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi an geldi.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.


İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nda 16 Kasım'da gündeme gelmişti. Toplantıda karar çıkmazken, komisyondaki görüşmelerin belirlenecek yeni bir tarihte devam edeceği belirtilmişti.

Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edilmişti.

İSVEÇ: "NATO'YA TAM ÜYE OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz" denildi.





Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström açıklama yaptı. İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu" denildi.


Bakan Billström ise, "Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak" dedi.

İTTİFAKIN 32. ÜYESİ
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINDA YEŞİL IŞIK

ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA muhabirine, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.

Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.

BLİNKEN'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de kabul edildi! İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

SONDAKİKA: İsveç’e NATO onayı! SONDAKİKA: İSVEÇ'E NATO ONAYI!

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