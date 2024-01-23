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MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

Son dakika haberi... Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu.

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakoluna teslim oldu.



MSB sosyal medya paylaşımında, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerini kullandı.

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