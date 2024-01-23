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Enerji merkezi: Türkiye! Bakan Bayraktar: İran ile iş birliğimizi daha ileri taşıma konusunda hemfikiriz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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Enerji merkezi: Türkiye! Bakan Bayraktar: İran ile iş birliğimizi daha ileri taşıma konusunda hemfikiriz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Ankara ziyareti öncesi İran Petrol Bakanı Sayın Javad Owji ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki enerji iş birliğine dair konuların ele alındığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

İRAN İLE DERİN İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

"Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğimizin yeni dönemde daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade ettik.

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