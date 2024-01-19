Kandil’in Partisi DEM’den skandal itiraf! O illeri ’Kürdistan’ olarak tanımladı | CHP’nin şeffaf ittifakına sığındı





PKK'DAN TALİMAT: "BATI İLLERİNDE TEMSİLİYETİ ARTTIRIN"

CHP - DEM arasında 'Öcalan' pazarlığı gözler önüne serilirken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti arttırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor. İstanbul'da da Adalar ve Esenyurt'u istiyor.