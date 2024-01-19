Kandil'in Partisi DEM'den skandal itiraf! O illeri 'Kürdistan' olarak tanımladı | CHP'nin şeffaf ittifakına sığındı
Türkiye seçimlere giderken ‘değişim’ sözleriyle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, DEM ile yakın ilişkiler kurarak Kandil’in partisine desteğini adeta gözler önüne serdi. Yaşanan skandallar hafızalara kazınırken bugünde DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz katıldığı bir PKK kanalında skandal itiraflarda bulundu. Kalmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illeri 'Kürdistan' olarak tanımladı. CHP'den bekledikleri şeffaf ittifakın tezahürü olarak 'kayyum' söylemine değinen Kalmaz, "Kayyum politikaları bir bütünen toplumun hepsine yansıyor" dedi. İşte detaylar...
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.
ÖZGÜR ÖZEL PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPTÜ
Hatırlanacağı üzere, Değişim naraları atarak genel başkanlığa talip olan ancak terörle mesafe konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçen Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.
KANDİL'İN PARTİSİNİ KIRMIZI HALILARLA KARŞILADI
Özel'in skandalları bununla da kalmadı. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.
DİYALOĞUMUZ SÜRECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullanmıştı.
PKK'DAN TALİMAT: "BATI İLLERİNDE TEMSİLİYETİ ARTTIRIN"
CHP - DEM arasında 'Öcalan' pazarlığı gözler önüne serilirken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti arttırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor. İstanbul'da da Adalar ve Esenyurt'u istiyor.
O İLLERİ 'KÜRDİSTAN' OLARAK TANIMLADI
DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımladı.
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