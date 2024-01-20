CHP ile PKK’nın partisi DEM Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaştı! Tuncer Bakırhan formülü paylaştı! Heyetler görüşmelere başlıyor...

"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"

Özel bu tavrının yanında kullandığı "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.

"İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİM"

Bu gelişmeler ışığında Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederken görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.