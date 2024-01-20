CHP ile PKK'nın partisi DEM Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaştı! Tuncer Bakırhan formülü paylaştı! Heyetler görüşmelere başlıyor...
PKK'nın siyasi parti olan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy dilendiği DEM Parti yerel seçimlerde yapılacak ittifakın formülünü paylaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ittifakın hangi kentlerde yapılacağına yönelik heyetlerin görevlendirildiğini duyururken detayları açıkladı. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaptırdığı ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel, göreve geldiği ilk günden itibaren Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye yanlamaya devam ediyor.
TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜ
Seçildiği ilk anlarda yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş'a selam çakarak Kandil'e mesaj veren Özgür Özel, Türkiye düşmanı açıklamalarıyla bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek poz verdi.
"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"
Özel bu tavrının yanında kullandığı "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.
"İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİM"
Bu gelişmeler ışığında Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederken görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.
DİYALOĞUMUZ SÜRECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.
KANDİL'E SELAM ÇAKTI
DEM Parti de CHP'ye iade-i ziyarette bulunurken Özel bundan sonra ilişkilerin kamuoyu önünde açık ve şeffaf olacağını vurguladı. Yerel seçimlere ilişkin önemli konuların ele alındığını ifade etti. Diğer yandan kayyum siyasetini reddeden Özel "Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 3. parti durumunda olan DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
"HASSASİYET İÇİNDE OLACAĞIZ"
DEM Partili Bakırhan ise ittifak sinyali verirken CHP'ye yeşil ışık yaktı. Bakırhan "İşbirliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız." ifadelerini kullandı.
"DESTEKLERİZ ANCAK YÖNETİME ORTAK OLURUZ"
CHP yandaşı PolitikYol'a konuşan Sezai Temelli, megakent İstanbul için belediye yönetimine ortak olmaları koşulu ile destek vereceklerini ifade etti.
DEM'li Temelli, "İstanbul'da farklı eğilimler var. Dolayısıyla İstanbul'da karar vermek için biraz ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Tabanımızın güçlü olduğu kentlerden biri olduğu için İstanbul'daki kent yönetimine ortak olmak, o kenti yönetmede söz sahibi olmak önemli bir hedef bizim için. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı o yüzden titizlikle yapıyoruz." dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP ile yapacaklarının formülü CHP yandaşı T24'e konuştu.
CHP İLE FORMÜLDE ANLAŞTIK
Bakırhan yaptığı açıklamada "CHP ile hangi kentlerde iş birliği yapılabilir konusunda bir komisyon görevlendirdik. Formül şu: CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız." ifadelerini kullandı.
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