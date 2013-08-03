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BDP'li vekilden polise tokat!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2013
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BDP’li vekilden polise tokat!

Daha önce bir doktora şiddet uygulayan, halka silahlanma çağrısı yapan BDP'li Üçer, şimdi de görevi başındaki polis memurunu hedef aldı.

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