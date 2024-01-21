Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’dan A Haber’e özel açıklamalar: İlk işimiz belediyedeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak

BU ŞEHRİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Merkezi iktidar ve yerel yönetim iki eli kavuşturmamız gerekiyor. Rakip siyasi partideki rakipler bilirler ki makul talepleri olduğu zaman Hamza Dağ bunu yakın takipçisi olmuştur. İzmir'e faydası olacak her işin peşinde koşmuşuzdur. Halkın haberi olmaz ama bakanlık bize söylemiştir ve biz o sorunu çözmüşüzdür. En son 1 ay önce mezarlıklar konusunda ciddi sorunlar var bunu için çalışmalarımız oldu. Belediye bakanlıktan yer isteyince biz hemen İzmir'in faydasına olacak bir iş olduğu için devreye girdik ve hızlıca çözülmesini sağladık. Biz bugüne kadar bu şehrin önünü açtık bundan sonra da devam edeceğiz.