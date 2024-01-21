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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’dan A Haber’e özel açıklamalar: İlk işimiz belediyedeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’dan A Haber’e özel açıklamalar: İlk işimiz belediyedeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ a haber'in sorularını yanıtladı. "İzmir'i ve sorunlarını iyi biliyoruz" diyen Hamza Dağ, "Çöp, trafik, koku ve kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı olan Hamza Dağ sahaya indi ve çalışmalarına hızlı başladı. İzmir'i bilişimde merkez üssü yapacakları söyleyen Hamza Dağ İzmir'de ilk yapacağı işin belediyedeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak olacağını söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZCEĞİZ

"İzmir'i ve sorunlarını iyi biliyoruz" diyen Hamza Dağ, "Çöp, trafik, koku ve kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Peki İzmir'de seçim kazanılırsa neler yapılacak? Hangi projeler hayata geçecek?

İZMİR VE SORUNLARINI BİLİYORUZ

Hamza Dağ: Benim hayatım burada geçti, Sokaklarında, caddelerinde ve mahallerinde büyüdük. Vekil olmadan önce siyasete girdikten sonra da buradayım. 30 ilçe ve 1300 mahallenin tamamını arşınladık. Biz burada İzmirlilerle hep birlikte olduk. İzmir'i ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Ben İzmir felsefesini çok iyi biliyorum. Hizmetin hangi aşamadan nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Buradaki insanların bizden beklentisinin ne olacağını gayet iyi biliyoruz. İzmir yine şirin kalacak kimsenin bundan şüphesi olmasın.

SORUNLARI BİLİYORUZ VE ÇÖZCEĞİZ

İzmir daha huzurlu daha yaşanabilir daha müreffeh bir yer olacak. Gençlerin mezun olduktan sonra ailelerini burada bırakıp gitmemesi için istihdam alanları oluşturacağız. En çok da bilişim alanında çalışmalarımız olacak. İzmir bilişim merkez üssü olacak. Projelerimizi tek tek açıklayacağız. Ben İzmir'de yaşıyorum ve en temel sorunlarını da yakından biliyorum. Kentsel dönüşüm, trafik, çöp ve Körfez bu sorunlarını hepsini gayet iyi biliyoruz. İzmir'in çok sorunu var. Bunlar yılda çözülür mü? Ben bir yerden başlayacağım. Büyük bölümünü çözüp bir sistem kurulduğunu göstereceğim.

BU ŞEHRİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Merkezi iktidar ve yerel yönetim iki eli kavuşturmamız gerekiyor. Rakip siyasi partideki rakipler bilirler ki makul talepleri olduğu zaman Hamza Dağ bunu yakın takipçisi olmuştur. İzmir'e faydası olacak her işin peşinde koşmuşuzdur. Halkın haberi olmaz ama bakanlık bize söylemiştir ve biz o sorunu çözmüşüzdür. En son 1 ay önce mezarlıklar konusunda ciddi sorunlar var bunu için çalışmalarımız oldu. Belediye bakanlıktan yer isteyince biz hemen İzmir'in faydasına olacak bir iş olduğu için devreye girdik ve hızlıca çözülmesini sağladık. Biz bugüne kadar bu şehrin önünü açtık bundan sonra da devam edeceğiz.

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