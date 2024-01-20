AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: "İzmir'i yeniden şaha kaldırmak için koşacağız"

ÖĞRENCİLER BU ŞEHİRDE YAŞARKEN SÜREKLİ EZİYET ÇEKMEK ZORUNDA KALMASIN'

Dağ konuşmasına şöyle devam etti: "İstiyoruz ki; Bornova Küçükpark'taki öğrenci kardeşlerimiz bu şehirde yaşarken sürekli eziyet çekmek zorunda kalmasın. Gençlerimiz mezun olduktan sonra iş bulmak için bu güzel şehre veda etmesin. Karşıyaka Alaybey'de yaşayan, başımızın tacı emeklilerimiz nefes alacak bir yer bulamadığı için eve mahkum olmasın. Konak Kemeraltı ve Anafartalar'daki Esnafımız her yağmur yağdığında "İşyerimi su mu basacak' diye kaygılanmasın. Çiğli Organize Sanayi'de sanayicilerimiz dünyayla yarışması gerekirken yerel bir aktör olarak kalmasın. Tüm İzmirliler, ulaşım zorluğundan saatlerini yolda geçirmeye mecbur kalmasın. Ama ümitsizliğe ve karamsarlığa asla ve asla yer yok. Çünkü Biz İzmir'iz başarabiliriz. İzmir'imizi daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi, inşallah hep birlikte başaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir'imizi temsil etme görevini üstlendiğim 4 dönem boyunca bunun için mücadele ettik. Hayatım boyunca hiç kimseyi öteki olarak görmedim. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm İzmirli hemşehrilerimizin sorunlarıyla ilgilendik, takip ettik. Onların meselelerini kendi meselemiz gibi gördük. Ödemiş'in Günlüce'sinde, Bengusu'sunda, İlkkurşun'unda, Çaylı'sında, Kaymakçı'sında, Kiraz'ın Umurlu'sunda, Karaburç'unda, Çatak'ında, İstiklal'inde, Tire'nin Kahrat'ında, Büyükkemerdere'sinde, Konak'ın Gül Sokak'ında ve Gültepe'sinde, Karaburun'un Eylenhoca'ında, Mordoğan'ında, İskelesi'nde, Bergama'nın Yuntdağı'nda, Kozak'ında, Madran'ında, Zafer'inde, Bornova'nın Kazımdirik'inde, Çamdibi'nde, Doğanlar'ında, Naldöken'inde, Karabağlar'ın İnönü Caddesi'nde, Basın Sitesi'nde, Limontepe'sinde, sözün özü, bu kardeşiniz güzel İzmir'imizin 30 ilçesi için, 1300 mahallesi için çalıştı çabaladı izler bıraktı."

"İZMİR SÖZ KONUSU OLUNCA AKAN SULAR DURUR. İŞİ GÜCÜ BIRAKIR, İZMİR'İMİZE HİZMET İÇİN KOŞTURURUZ"

İzmir'e kazandırılan hizmetlere değinen Dağ, "İzmir'imize büyük değer katan son başbakanımız Binali Bey'in büyük emekleriyle Sabuncubeli ve Konak Tünelleri'nin inşa edilmesinde, Alsancak Mustafa Denizli ve Göztepe Gürsel Aksel statlarının yapılmasında, Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasında, Foça, Ödemiş ve Menderes devlet hastanelerinin yapımında, İzmir Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesinde, Menemen, Aliağa ve Çandarlı Otoyolu'nun yapılmasında, Bergama ve Menemen'deki serbest bölgelerin açılmasında, Kınık'ta TOKİ konutlarının inşa edilmesinde, Urla'daki Teknokent'in faaliyete geçmesinde, Hemen yanıbaşımızdaki ESBAŞ'ın genişlemesinde, İzmir Depremi'nden sonra 5 bin konutun bu şehre yapılmasında ve nice okulların, KYK yurtlarının inşa edilmesinde, şehrimize değer katan sayısız proje ve çalışmada bu kardeşinizin emeği, katkısı ve izi vardır. Bütün bunların yanında, CHP'li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin yaptığı projelerin hızlandırılmasında ve onaylanmasında emeğimiz var. Şehrimize katkısı olacak her işte, yerel yönetimlerin önünü sonuna kadar açtık. Çünkü bizim için İzmir söz konusu olunca akan sular durur. İşi gücü bırakır, İzmir'imize hizmet için koştururuz. Bizim için önemli olan İzmir'dir, İzmirli hemşehrilerimizdir" dedi.