Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla! Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız" değerlendirmesinde bulundu. Kacır, en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirterek, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız." ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:
"Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız."
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