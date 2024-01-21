21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MHP 55 adayını daha duyurdu

Son dakika | MHP 55 adayını daha duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
ABONE OL
Son dakika | MHP 55 adayını daha duyurdu

Son dakika haberi...MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bir il ve 54 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA