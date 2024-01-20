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Milli Eğitim'de görev değişikliği! Listede Ankara da var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2024
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Milli Eğitim’de görev değişikliği! Listede Ankara da var

Milli Eğitim başta olmak üzere bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa'nın yerine Yaşar Koçak getirildi.

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