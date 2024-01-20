20 Ocak 2024, Cumartesi
CHP'li aday mağduru oynamak isterken skandala imza attı: CHP'li başkanı suçladı
CHP'li Semih Şahin'in rüşvet operasyonu sonucu görevden alınmasının ardından başkan vekili seçilen ancak Şahin'in istifasının ardından meclis oylamasında koltuğunu kaybeden CHP'li Melek Mızrak Subaşı partisi tarafından aday gösterilmesinin ardından ziyaret turuna çıktı. Önce İBB'yi ardından da yandaş medya kuruluşlarını ziyaret eden Mızrak Subaşı, görevde olduğu sürede "enkaz" devraldığını söyleyerek kendisinden önceki CHP'li başkan Semih Şahin'i suçladı.
Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:20
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