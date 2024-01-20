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CHP'li aday mağduru oynamak isterken skandala imza attı: CHP'li başkanı suçladı

CHP'li Semih Şahin'in rüşvet operasyonu sonucu görevden alınmasının ardından başkan vekili seçilen ancak Şahin'in istifasının ardından meclis oylamasında koltuğunu kaybeden CHP'li Melek Mızrak Subaşı partisi tarafından aday gösterilmesinin ardından ziyaret turuna çıktı. Önce İBB'yi ardından da yandaş medya kuruluşlarını ziyaret eden Mızrak Subaşı, görevde olduğu sürede "enkaz" devraldığını söyleyerek kendisinden önceki CHP'li başkan Semih Şahin'i suçladı.

Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:20
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CHP’li aday mağduru oynamak isterken skandala imza attı: CHP’li başkanı suçladı

CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen ve yaklaşık 2 yıl önce rüşvet skandalı sonrası görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin, 10 gün önce Başkanlık görevinden istifa etmişti.

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CHP’li aday mağduru oynamak isterken skandala imza attı: CHP’li başkanı suçladı

Kendisinden sonra Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın da bu istifanın ardından vekillik görevi düşmüştü. Geçtiğimiz Cumartesi günü toplanan Bilecik Belediye Meclisi, Bağımsız aday Sadık Kaya'yı Başkan seçmişti.

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CHP’li aday mağduru oynamak isterken skandala imza attı: CHP’li başkanı suçladı

9 şehidin verildiği saatlerde şarkılı türkülü paylaşımlar yapan, kenti susuzluğa ve lahım kokusuna terk eden ve 15 köpeğin öldürülerek yol kenarına atılmasından sorumlu olan Subaşı, tüm bunlara rağmen, CHP Genel Merkezi tarafından Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

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CHP’li aday mağduru oynamak isterken skandala imza attı: CHP’li başkanı suçladı

Belediye Meclis seçimlerinden hezimetle ayrılan Subaşı CHP destekçisi kanallara itiraf gibi açıklamalar yaptı.

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CHP’li aday mağduru oynamak isterken skandala imza attı: CHP’li başkanı suçladı

HEZİMETİ MAĞDURİYETE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR
Seçimleri Bağımsız aday Sadık Kaya'ya karşı kaybeden CHP'li Subaşı, yaşadığı hezimeti mağduriyete dönüştürmek için kolları sıvadı.