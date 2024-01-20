CHP yandaşı Fatih Portakal’dan itiraf: Bizi altılı masa diyerek uyutmuşlar

"BİRBİRLERİNE İYİ GÖZLE BAKMADILAR"

CHP fondaşı Portakal ayrıca "Seçimden sonra buradaki eski dostların düşman olmasalar bile birbirlerine iyi gözle bakmadıklarını gördük. Altılı Masa kurmuşlardı. Ben inananlardandım. 'Güzel bir uzlaşı sağ sol bir araya geldi' diye düşündüm. Kandırıldım." dedi.

BİRİ YENİDEN ÇIKSA İNANIR MISINIZ?

Kandırıldığını söyleyen Portakal "Ortaya çıkan manzaraya bakıyorum kandırıldığımı görüyorum. Çıksa içlerinden bir tanesi. 'Altılı Masa'yı tekrar kuruyoruz' dese inanır mısınız?" ifadelerini kullandı.