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CHP yandaşı Fatih Portakal'dan itiraf: Bizi altılı masa diyerek uyutmuşlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2024
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CHP yandaşı Fatih Portakal’dan itiraf: Bizi altılı masa diyerek uyutmuşlar

CHP yandaşı Fatih Portakal 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturulan ve şimdilerde darmadağın olan koalisyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portakal kandırıldıklarını ifade ederken "Bizi 6'lı Masa diyerek adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP yandaşı Sözcü TV'de sunucu Fatih Portakal 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ve HDP'nin oluşturduğu ittifaka ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

PAMUK İPLİĞİNE BAĞLILARMIŞ

Canlı yayında koalisyona yönelik ilgili sert sözler Portakal "Muhalefetin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi bize 14-28 Mayıs seçimleri" dedi.

"BİZİ ADETA UYUTMUŞLAR"

Portakal parti liderlerine yüklenirken "Bizi 6'lı Masa diyerek adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİNE İYİ GÖZLE BAKMADILAR"

CHP fondaşı Portakal ayrıca "Seçimden sonra buradaki eski dostların düşman olmasalar bile birbirlerine iyi gözle bakmadıklarını gördük. Altılı Masa kurmuşlardı. Ben inananlardandım. 'Güzel bir uzlaşı sağ sol bir araya geldi' diye düşündüm. Kandırıldım." dedi.

BİRİ YENİDEN ÇIKSA İNANIR MISINIZ?

Kandırıldığını söyleyen Portakal "Ortaya çıkan manzaraya bakıyorum kandırıldığımı görüyorum. Çıksa içlerinden bir tanesi. 'Altılı Masa'yı tekrar kuruyoruz' dese inanır mısınız?" ifadelerini kullandı.

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