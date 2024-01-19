Hani söz verdiğin 100 bin konut nerede İmamoğlu! Depremi reklam olarak kullanan İBB Başkanı fena tosladı

İstanbul'da yaşanacak olan muhtemel büyük deprem için hepinizin endişeli olduğunun farkındayız. Ancak sizin kadar bu endişeyi taşımayan ve geçtiğimiz 5 yılda bu meseleyi çözmek yerine algı ve reklam çalışmalarıyla olayı geçiştirmeye çalışan bir İBB Başkanı var. Söylemleri ve eylemleriyle görüyoruz ki icraata dayalı neredeyse hiçbir faaliyet gözükmüyor. Üretim kanadı ağızda olunca ellere bir şey kalmıyor. İstanbul deprem riskiyle karşı karşıya ve deprem karşısındaki en önemli çözüm kentsel dönüşüm. CHP'li İBB Başkanı göreve Geldiğinde her yıl 20 bin, toplamda ise 100 bin konut sözü vermişti.

Bugün ise yaptığı paylaşımda 5 yılda toplamda 9 bin konut yapabildiğini itiraf etmiş oldu. 1000 bin konut sözünü unuttu ve kentsel dönüşümü hızlandırdık diye yalan söylerken yüzü bile kızarmadı. İstanbul depremini ön tedbirler alması, bunu bir siyaset üstü mesele olarak görmesi gerektiği söylenmesine rağmen icraat değil laf üretti."