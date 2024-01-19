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Katliamın gölgesinde 15. cuma namazı! A Haber Kudüs'te

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Katliamın gölgesinde 15. cuma namazı! A Haber Kudüs’te

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Bugün katliamın gölgesinde 15'inci cuma namazı kılınacak. Kudüs'te son durum ne? Neler yaşanacak? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu bölgeden aktardı.

Terör devleti İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırımına devam ediyor.

Bugün katliamın gölgesinde 15'inci cuma namazı kılınacak.

Kudüs'te son durum ne? Neler yaşanacak? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu bölgeden aktardı.

KATLİAM DEVAM EDİYOR

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ne yazık ki katliam devam ediyor. Gece boyunca Gazze'nin pek çok noktası İsrail tarafından hedef alındı. Hem kuzey hem de güneyde saldırılar devam ederken iş kesimlerde de yoğun çatışmalar yaşandı.

YARDIMLAR ULAŞMADI

Bir anlaşma yapılmıştı rehinelere ilaç ulaştırılması karşılığında Gazze'ye yardımların ulaştırılması anlamında Mısır'a ulaşmıştı bu yardımlar ancak Gazze'ye tam anlamıyla geldiğini ifade etmek mümkün değil. Bugün ulaşması bekleniyor.

MESCİD-İ AKSA ABLUKA ALTINDA

Bugün yine cuma… Mescid-i Aksa'nın dört bir yanı yine polisler tarafından abluka altına alınmış durumda. Geride bıraktığımız tüm cumalarda sert müdahaleler olmuştu. Namaz kılanların kafalarına secde edenlerin kafalarına biber gazları yağmış ve joplarla sert müdahalelerde bulunmuştu İsrail polisi.

Türkler de Mescid-i Aksa'ya alınmıyor. Kısıtlama var.

İSRAİL GENÇLERDEN İKİSİNİN NAAŞINI KAÇIRDI

İsrail Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı vurdu. İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail gençlerden ikisinin naaşını kaçırdı. Acılı aileler, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Ambulans ve sağlık görevlilerini engellediler. Öldürdükleri gençlerin naaşını kaçırdılar.

İsrail'in katlettiği Muhammed Hattavi'nin acılı babası yaşadıklarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı.

- Ben Cuma Hattavi. Nablus'taki Balata kampındanım. 72 yaşındayım. Oğlum Muhammed Hattavi şehit oldu. Arabasını bombaladılar. Beraberindeki 4 arkadaşı paramparça oldu. Biz büyük bir zulüm altındayız. Ne zaman kadar bu durumda kalacağız? Dünyadan rica ediyoruz. Yok edilen Filistin halkını görsünler.

Acılı aileler İsrail'in alıkoyduğu cenazeleri defnetmek için bekliyor.

- Hiç haber vermeden baskın yaptılar. Sonra büyük bir patlama duyduk. Daha sonra 5 kişinin şehit olduğu haberi geldi. Çok sevdiğimiz insanlardı. Şimdi cenazeleri teslim alıp defnetmek için bekliyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz.

Batı Şeria'da baskı ve gözaltılarına devam eden İsrail güçleri özellikle gençleri hedef alıyor.

- Bugün Balata kampında yaşanan İşgal güçleri tarafından gerçekleştirilen bir katliamdır. Halkımızdan 5 genci katlettiler. İşgal güçleri bu zulmü tüm Filistin halkına karşı uyguluyor. Evler yıkılıyor. Gençler özellikle hedef alınarak katlediliyor veya kaçırılıyor.

Yıllardır İsrail'in zulmü altında yaşayan Filistinli yaşlı adam, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmadığını söyleyerek teşekkürlerini iletti.

Katliamın gölgesinde 15. cuma KATLİAMIN GÖLGESİNDE 15. CUMA

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