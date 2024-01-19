Katliamın gölgesinde 15. cuma namazı! A Haber Kudüs'te
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Bugün katliamın gölgesinde 15'inci cuma namazı kılınacak. Kudüs'te son durum ne? Neler yaşanacak? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu bölgeden aktardı.
Terör devleti İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırımına devam ediyor.
Bugün katliamın gölgesinde 15'inci cuma namazı kılınacak.
Kudüs'te son durum ne? Neler yaşanacak? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu bölgeden aktardı.
KATLİAM DEVAM EDİYOR
İşte o açıklamalardan satır başları;
Ne yazık ki katliam devam ediyor. Gece boyunca Gazze'nin pek çok noktası İsrail tarafından hedef alındı. Hem kuzey hem de güneyde saldırılar devam ederken iş kesimlerde de yoğun çatışmalar yaşandı.
YARDIMLAR ULAŞMADI
Bir anlaşma yapılmıştı rehinelere ilaç ulaştırılması karşılığında Gazze'ye yardımların ulaştırılması anlamında Mısır'a ulaşmıştı bu yardımlar ancak Gazze'ye tam anlamıyla geldiğini ifade etmek mümkün değil. Bugün ulaşması bekleniyor.
MESCİD-İ AKSA ABLUKA ALTINDA
Bugün yine cuma… Mescid-i Aksa'nın dört bir yanı yine polisler tarafından abluka altına alınmış durumda. Geride bıraktığımız tüm cumalarda sert müdahaleler olmuştu. Namaz kılanların kafalarına secde edenlerin kafalarına biber gazları yağmış ve joplarla sert müdahalelerde bulunmuştu İsrail polisi.
Türkler de Mescid-i Aksa'ya alınmıyor. Kısıtlama var.
İSRAİL GENÇLERDEN İKİSİNİN NAAŞINI KAÇIRDI
İsrail Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı vurdu. İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Katil İsrail gençlerden ikisinin naaşını kaçırdı. Acılı aileler, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
Ambulans ve sağlık görevlilerini engellediler. Öldürdükleri gençlerin naaşını kaçırdılar.
İsrail'in katlettiği Muhammed Hattavi'nin acılı babası yaşadıklarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı.
- Ben Cuma Hattavi. Nablus'taki Balata kampındanım. 72 yaşındayım. Oğlum Muhammed Hattavi şehit oldu. Arabasını bombaladılar. Beraberindeki 4 arkadaşı paramparça oldu. Biz büyük bir zulüm altındayız. Ne zaman kadar bu durumda kalacağız? Dünyadan rica ediyoruz. Yok edilen Filistin halkını görsünler.
Acılı aileler İsrail'in alıkoyduğu cenazeleri defnetmek için bekliyor.
- Hiç haber vermeden baskın yaptılar. Sonra büyük bir patlama duyduk. Daha sonra 5 kişinin şehit olduğu haberi geldi. Çok sevdiğimiz insanlardı. Şimdi cenazeleri teslim alıp defnetmek için bekliyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz.
Batı Şeria'da baskı ve gözaltılarına devam eden İsrail güçleri özellikle gençleri hedef alıyor.
- Bugün Balata kampında yaşanan İşgal güçleri tarafından gerçekleştirilen bir katliamdır. Halkımızdan 5 genci katlettiler. İşgal güçleri bu zulmü tüm Filistin halkına karşı uyguluyor. Evler yıkılıyor. Gençler özellikle hedef alınarak katlediliyor veya kaçırılıyor.
Yıllardır İsrail'in zulmü altında yaşayan Filistinli yaşlı adam, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmadığını söyleyerek teşekkürlerini iletti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor
- MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE! 19 Ocak Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tek parça, kesintisiz, tamamını izle!
- 276 kişinin üzerinde incelendi! O hastalığının sebebi açıklandı! Eğer erken yaşlarda...
- KARNE MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, komik, eğlenceli, esprili, en yeni karne tebrik sözleri | 1. Dönem öğrencilere Instagram, Facebook, Whatsapp mesajları
- Alper Gezeravcı KARİYERİ ⭐ | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte hayatı...
- Faiz oranları füze gibi oldu! 150.000 TL'nin getirisini duyanlar bankalarda sıra oldu! İşte 32 günlük mevduat kazancı...
- Anında yorgunluğu, halsizliği çözüyor! Canan Karatay'dan doping etkisi veren reçete! Sabah akşam yiyin...
- Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı
- Osman Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
- AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşi kimdir? Süreyya Altınok kimdir, nereli, mesleği ne?
- Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...
- Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…