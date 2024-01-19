Katliamın gölgesinde 15. cuma namazı! A Haber Kudüs’te

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ne yazık ki katliam devam ediyor. Gece boyunca Gazze'nin pek çok noktası İsrail tarafından hedef alındı. Hem kuzey hem de güneyde saldırılar devam ederken iş kesimlerde de yoğun çatışmalar yaşandı.

YARDIMLAR ULAŞMADI