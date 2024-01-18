AK Parti 48 belediye başkan adayını açıkladı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği saldırı sonucu 9 askerimizin şehit olması nedeniyle ertelenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ankara ve İzmir adayları dahil olmak üzere toplam 48 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. Uzman isimler A Haber canlı yayınında şehir şehir belediye başkan adaylarını değerlendirdi.

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