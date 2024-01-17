Başkan Erdoğan’ın büyükşehir planı ne? AK Parti yarın Ankara’da 48 ilin adayını açıklayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim mesaisi sürüyor. AK Parti'nin Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da içinde olduğu 48 ilin adaylarının açıklanacağı tanıtım toplantısı yarın yapılacak. Ankara’da neler konuşuluyor? Hangi isimler öne çıkıyor? Başkan Erdoğan’ın büyükşehir planı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
31 Mart'taki yerel seçim yaklaşırken, AK Parti'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Daha önce 14 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantı, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Hangi isimler öne çıkıyor? Başkan Erdoğan'ın büyükşehir planı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
BAŞKAN ADAYLARI TEK TEK ARANIYOR
Gazeteci Zafer Şahin: Şu anda AK Parti'nin büyükşehir ve il adayları tek tek aranıyor. Baya hareketli saatler yaşanıyor. Şu anda uzay yolculuğu konuşuluyor ama siyaset gündemi de oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Bize de gelen bilgiler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükşehir adayları kendisi arayarak tebliğ etmiş.
ADAYLARIN İSMİNİ VERDİ
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Adayları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Hatay'ın adayı da belli oldu. Bu arada Ankara adayımız da belli. Şu anda adaylar aranmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. İzmir adayımız Hamza Dağ oldu. Hepsine hayırlı olmasını diliyorum.
ANKARA ADAYI KİM?
Ben bu seçimde Hatay başta olmak üzere rüzgarın Cumhur İttifakı'nda yana estiğini Allah nasip ederse çok inanılmaz ve hiç kimsenin beklemediği sonuçların alınacağını hem vatandaş olarak hissediyorum hem de bir siyaset gözlemcisi olarak görüyorum. Şu anda bütün yerlerde böyle bir havanın olduğunu görmek mümkün. İstanbul'da Murat Kurum çok iyi başladı. İlk performansını çok doğru buluyorum ve çok iyi gidiyor. Ankara adayımız Turgut Altınok oldu. Onun içinde hayırlı olmasını diliyorum.
RÜZGAR CUMHUR İTTFAKI'NDAN YANA
Cumhur İttifakı iyi organize olduğunda 14 ve 28 Mayıs'ın siyasi ve psikolojik üstünlüğü olarak önde. Yerel seçimlere giderken hizmet ve eser siyaseti ile bir de bunun üzerine söylem üstünlüğünü ele aldığımızda çok rahat gideceğimizi düşünüyorum. CHP'de Hatay'ın Lütfü Savaş'ı aday göstermesine çok büyük tepki var. 2 dönemdir belediye başkanı ve Hatay'da taş üstüne taş koymadı. Yangın oluyor yoksunuz, sel afeti oluyor yoksunuz, deprem yaşanıyor yoksunuz. İnsanlara taziye vermeye bile gitmiyorsunuz. Günün sonunda bir fatura birikiyor. Bizim için Lütfü Savaş'ın aday olması çok iyi oldu çünkü biz onu sandıkta yenmek istiyoruz.
CHP NEDEN ADAY GÖSTERDİ?
Gazeteci Mahmut Övür: Neden oluyor anlaşılmıyor ama Hatay'a gidildiği zaman tepkiyi görüyorsunuz. Kırsal oyundan söz ediliyor ama bir çelişki var. Ancak şu anda eleştiriler var. Depremden dolayı negatif bir bakış var. Ancak bunun karşılığında CHP'de ilgi çekecek isim yok. Bence çaresiz kaldılar. Akıl tutulması yaşanıyor.
CHP'NİN HATAY ADAYI KAVGASI
Gazetesi Zafer Şahin: Hatay adayı için Özgür Özel kırsaldan çok oy aldığı söylendi. Burada böyle bir söylem var.
ÖZGÜR ÖZEL RİSK ALMADI
Gazeteci Özay Şendir: Özgür Özel'in başında 31 Mart Yerel Seçimleri demokrasi kılıcı gibi duruyor. Eğer burada bir kayıp yaşanırsa Kurultay sesleri çıkacak. Bu yüzden eski başkanı aday gösteriyor sıfır risk var. Eğer ki başka ismi gösterip kaybetse eleştiriler farklı olur. Tüm bunların yanında hala CHP'nin İzmir adayı belli olmadı.
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