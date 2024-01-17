Başkan Erdoğan’ın büyükşehir planı ne? AK Parti yarın Ankara’da 48 ilin adayını açıklayacak

RÜZGAR CUMHUR İTTFAKI'NDAN YANA

Cumhur İttifakı iyi organize olduğunda 14 ve 28 Mayıs'ın siyasi ve psikolojik üstünlüğü olarak önde. Yerel seçimlere giderken hizmet ve eser siyaseti ile bir de bunun üzerine söylem üstünlüğünü ele aldığımızda çok rahat gideceğimizi düşünüyorum. CHP'de Hatay'ın Lütfü Savaş'ı aday göstermesine çok büyük tepki var. 2 dönemdir belediye başkanı ve Hatay'da taş üstüne taş koymadı. Yangın oluyor yoksunuz, sel afeti oluyor yoksunuz, deprem yaşanıyor yoksunuz. İnsanlara taziye vermeye bile gitmiyorsunuz. Günün sonunda bir fatura birikiyor. Bizim için Lütfü Savaş'ın aday olması çok iyi oldu çünkü biz onu sandıkta yenmek istiyoruz.