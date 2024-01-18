Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı
Eskişehir'deDEAŞ terör örgütünün silahlı kanadında yer alan ve kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.İ.A.A. operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, örgütün 'Daşisa' listesinde adı geçtiği belirtilen Irak uyruklu M.İ.A.A.'nın kent merkezinde saklandığını belirledi.
OPERASYONLA PAKETLENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.İ.A.A. yakalandı.
ÜSTÜNDEN NELER ÇIKTI
Teröristin üzerinde yapılan aramada 38 bin lira, 200 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. M.İ.A.A ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
NARKO OPERASYONLARA DEVAM
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde yakalanan 52 sokak satıcısından 50'sinin tutuklandığı, 2'sinin hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve devam eden NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde 52 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, 50 kişinin tutuklandığı 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiği bilgisini ekledi.
PARALARA EL KONULDU
Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, "torbacı" olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden "NARKOGÜÇ-44" operasyonunda; gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."
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