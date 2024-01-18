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Saldırı sonrası ilk açıklama! A Haber muhabirini Büyükçekmece Belediyesi önünde toplanan kalabalık darp etti! Yüzüne tekme attılar....

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 19:40
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki muhabirimiz Vural'ın yüzüne tekme attığı görüldü. Başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı. Alçak saldırıya peş peşe tepkiler yağmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin, "Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Ahmet Nazif Vural'dan ilk açıklama: İfademizi verdik, darp raporunu aldık. İşte alçak saldırının o anları...
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