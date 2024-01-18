Saldırı sonrası ilk açıklama! A Haber muhabirini Büyükçekmece Belediyesi önünde toplanan kalabalık darp etti! Yüzüne tekme attılar....

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki muhabirimiz Vural'ın yüzüne tekme attığı görüldü. Başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı. Alçak saldırıya peş peşe tepkiler yağmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin, "Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Ahmet Nazif Vural'dan ilk açıklama: İfademizi verdik, darp raporunu aldık. İşte alçak saldırının o anları...

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