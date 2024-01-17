Türkiye'nin uzay yolculuğuna doğru! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de
Florida'da 18 Ocak'ta saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma törenini takip etmek üzere Amerika'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’na özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık sayılı saatler kaldı. Milyonlarca vatandaş 01.11'de gerçekleşecek fırlatma için heyecanla bekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti de Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.
A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA
Fırlatma törenini takip etmek üzere Amerika'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır uzaydan yapılacak ilk bağlantının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olacağını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLAN ETTİ
Bakan Kacır'ın A Haber'e özel açıklamaları: Milletimizin bir hayali daha gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlanacağı üzere 2021 yılının ilk haftalarında dünya kamuoyuna Türkiye'nin 10 içerinde izleyeceği uzay programını ilan etmişti. Bunun ilk hedeflerinden biri de insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmekti. Bizler de Türkiye Uzay Ajansı olarak hummalı bire çalışma yürüttük. Bizler kendini astronot olarak görenleri başvuruya çağırdık.
GERİ SAYIM ZAMANI
36 bine yakın başvuru yapıldı. Hepsi büyük bir titizlikle incelendi ve tüm testler ve gereklilikler göz önünde bulundurularak Alper Gezeravcı seçildi. Artı geri sayım zamanı ve birkaç saat içinde buradan gerçekleştirilecek fırlatma ile 36 saatten biraz fazla sürecek yolculukla Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na inecek. İlk Türk astronot olarak tarihe geçecek.
13 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve İLK BAĞLANTI
Alper Gezeravcı bir bilim misyonu gerçekleştirecek. 13 farklı bilimsel denet Türk bilim insanları tarafından hazırlandı. Özellikle yer çekimsiz ortamın farklı alanlardaki yani tıp, biyoloji, genetik gibi bölümlerde araştırmalar yapacak. Orada geçen süreçte Alper Gezeravcı Türkiye'ye de bağlantılar yapacak. İlk bağlantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olacak.
UZAT ARMAMIZIN ANLAMI NE?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonun arması 8 köşeli Selçuklu Yıldızı'nda oluşuyor. Bilindiği gibi bunun bizim medeniyetimizde yeri çok özel. Burada Cumhuriyeti'mizin 100. Yılı logosu ve elbette bayrağımız yer alıyor. Armada 16 farklı yıldız var. Bunlar da 16 Trük devletini temsil ediyor. Bunun yanında dünya haritası üzerinde Türkiyemiz ve bize özgü renk olan turkuvaz renk yer alıyor. Bu arma Selçuklu Yıldızı'nı taşıyor olmasından dolayı diğerlerinde farklı bir yere geldi. Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği bu misyonunun gençlerine çocuklarına ilham kaynağı olmasını istiyoruz.
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