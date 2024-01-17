Türkiye’nin uzay yolculuğuna doğru! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de

UZAT ARMAMIZIN ANLAMI NE?

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonun arması 8 köşeli Selçuklu Yıldızı'nda oluşuyor. Bilindiği gibi bunun bizim medeniyetimizde yeri çok özel. Burada Cumhuriyeti'mizin 100. Yılı logosu ve elbette bayrağımız yer alıyor. Armada 16 farklı yıldız var. Bunlar da 16 Trük devletini temsil ediyor. Bunun yanında dünya haritası üzerinde Türkiyemiz ve bize özgü renk olan turkuvaz renk yer alıyor. Bu arma Selçuklu Yıldızı'nı taşıyor olmasından dolayı diğerlerinde farklı bir yere geldi. Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği bu misyonunun gençlerine çocuklarına ilham kaynağı olmasını istiyoruz.