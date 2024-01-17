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Türkiye'nin uzay yolculuğuna doğru! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 18:29
Florida'da 18 Ocak'ta saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma törenini takip etmek üzere Amerika'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’na özel açıklamalarda bulundu.
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