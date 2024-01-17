17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mağdur işçilerin umudu Murat Kurum: İBB iştirakindeki emekçilerimizi ezdirmeyiz! Gereken adımlar için 1 Nisan'ı işaret etti

Mağdur işçilerin umudu Murat Kurum: İBB iştirakindeki emekçilerimizi ezdirmeyiz! Gereken adımlar için 1 Nisan'ı işaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024
ABONE OL
Mağdur işçilerin umudu Murat Kurum: İBB iştirakindeki emekçilerimizi ezdirmeyiz! Gereken adımlar için 1 Nisan’ı işaret etti

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetiminin göreve geldiği ilk günden bu yana hizmet skandallarının yanı sıra, İBB iştirakindeki emekçileri işlerinden etmesi ve verilen "namus sözünü"nün çiğnenmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, işlerine son verilen tüm işçiler için umut olmaya devam ediyor. Kurum resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan’ı bekleyin!” ifadelerini kullandı.

Türkiye yerel seçime doğru adım adım yaklaşırken CHP'de adaylık krizi ve skandallar baş göstermiş durumda.

2019 seçimlerinde verdikleri vaatlerin çoğunu gerçekleştiremeyen CHP'li belediyelerin bu seçim vaatlerinden birisi de işçilerle ilgiliydi.

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin büyükşehir başta olmak üzere CHP'li birçok belediye, 'İşçi kıyımı yapılmayacak' sözüne rağmen 2019 seçimlerinin ardından 30 binden fazla çalışanı haksız nedenlerle kapı önüne koydu.

MAĞDUR İŞÇİLER UMUTLANDI

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ise İstanbul'da kovulan tüm çalışanların işlerine iade edileceğini açıkladı. Bu sözler, yurt genelindeki mağdur işçileri umutlandırmıştı.

İSTANBUL MURADINA ERECEK! İBB ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Yerel seçimlere giderayak çalışmalarını hızlandıran Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA