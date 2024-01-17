Mağdur işçilerin umudu Murat Kurum: İBB iştirakindeki emekçilerimizi ezdirmeyiz! Gereken adımlar için 1 Nisan'ı işaret etti
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetiminin göreve geldiği ilk günden bu yana hizmet skandallarının yanı sıra, İBB iştirakindeki emekçileri işlerinden etmesi ve verilen "namus sözünü"nün çiğnenmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, işlerine son verilen tüm işçiler için umut olmaya devam ediyor. Kurum resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan’ı bekleyin!” ifadelerini kullandı.
2019 seçimlerinde verdikleri vaatlerin çoğunu gerçekleştiremeyen CHP'li belediyelerin bu seçim vaatlerinden birisi de işçilerle ilgiliydi.
MAĞDUR İŞÇİLER UMUTLANDI
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ise İstanbul'da kovulan tüm çalışanların işlerine iade edileceğini açıkladı. Bu sözler, yurt genelindeki mağdur işçileri umutlandırmıştı.
İSTANBUL MURADINA ERECEK! İBB ÇALIŞANLARINA MÜJDE
Yerel seçimlere giderayak çalışmalarını hızlandıran Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.
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