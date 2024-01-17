ABD Dışişleri Bakanı Blinken ikiyüzlülükte zirveye oynuyor! Gazzeli mazlumlar üzerinden günah çıkartıyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına ilk günden bu yana el veren ABD ve İsrail'e yaptığı ziyaretlerle desteklerini her geçen gün yineledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu kez de dünyaya şirin gözükmek adına yeni bir ikiyüzlü bir tutum sergiledi. Blinken, Gazze'nin İsrail desteğine ihtiyacı var diyerek yeni bir skandala imza atmasının yanı sıra, "Benim de yüreğim parçalanıyor" ifadelerini kullanarak günah çıkarttı.
Gazze'deki sivil katliama ilk günden bu yana el veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'da "dönüm noktasına" gelindiğini ve zor kararların alınması gerektiğini söyledi.
Blinken, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda, güncel siyasi gelişmelere yönelik soruları yanıtladı.
İKİYÜZLÜLÜKTE ZİRVE: BENİM DE YÜREĞİM PARÇALANIYOR
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Blinken, "Benim için, bence birçoğumuz için, Gazze'de her gün gördüklerimiz iç burkucu. Masum erkekler, kadınlar ve çocukların yaşadığı acılar yüreğimi parçalıyor." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, Gazze konusunda ne yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki insanlara daha iyi koruma sağlamak ve sivil kayıpları en aza indirmek amacıyla daha fazla insani yardım sağlama konusunda kararlar alındığını kaydetti.
Blinken, konuşmasında bilgi teknolojilerinin suistimal edildiğini, bu nedenle de dünyada birçok kişinin 7 Ekim'de yaşananlara inanmadığını savundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | 17 OCAK NASA ISS İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı kesintisiz, full HD canlı yayın bilgileri...
- Son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi? 2024 Lise, ortaokul, ilkokul 1. dönem karne haftasında devamsızlık girilir mi?
- Onur Belgesi nedir, kimlere verilir? 2024 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar belgesi ne demek?
- EYT'siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...
- MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat 2024 sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri
- ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...
- Türkiye'deki 'En mutlu şehir' açıklandı! O ilimiz 2023 yılında 1. sıraya yerleşti!
- Kırklareli isminin nereden geldiği belli oldu: İşte şehirlerin Osmanlı dönemindeki adları…
- KARNE GÜNÜ (SÖMESTR) TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
- Göbek yağlarını 1 haftada eritiyor! Hızlı kilo verdiren 4 muhteşem içecek!
- THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!
- Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?