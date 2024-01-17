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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ikiyüzlülükte zirveye oynuyor! Gazzeli mazlumlar üzerinden günah çıkartıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ikiyüzlülükte zirveye oynuyor! Gazzeli mazlumlar üzerinden günah çıkartıyor

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına ilk günden bu yana el veren ABD ve İsrail'e yaptığı ziyaretlerle desteklerini her geçen gün yineledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu kez de dünyaya şirin gözükmek adına yeni bir ikiyüzlü bir tutum sergiledi. Blinken, Gazze'nin İsrail desteğine ihtiyacı var diyerek yeni bir skandala imza atmasının yanı sıra, "Benim de yüreğim parçalanıyor" ifadelerini kullanarak günah çıkarttı.

Gazze'deki sivil katliama ilk günden bu yana el veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'da "dönüm noktasına" gelindiğini ve zor kararların alınması gerektiğini söyledi.

Blinken, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda, güncel siyasi gelişmelere yönelik soruları yanıtladı.

KAFALAR BİR DÜNYA! "GAZZE'NİN İSRAİL DESTEĞİNE İHTİYACI VAR" SKANDALI

Blinken, "Filistin halkının, isteklerini gerçekten yerine getirme kabiliyetini en üst düzeye çıkaran bir yönetime ihtiyaç duyduğunu; bu yönetimin, İsrail'in de desteğiyle faaliyet gösterebilmesi gerektiğini" öne sürdü.

İKİYÜZLÜLÜKTE ZİRVE: BENİM DE YÜREĞİM PARÇALANIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Blinken, "Benim için, bence birçoğumuz için, Gazze'de her gün gördüklerimiz iç burkucu. Masum erkekler, kadınlar ve çocukların yaşadığı acılar yüreğimi parçalıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, Gazze konusunda ne yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki insanlara daha iyi koruma sağlamak ve sivil kayıpları en aza indirmek amacıyla daha fazla insani yardım sağlama konusunda kararlar alındığını kaydetti.

Blinken, konuşmasında bilgi teknolojilerinin suistimal edildiğini, bu nedenle de dünyada birçok kişinin 7 Ekim'de yaşananlara inanmadığını savundu.

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