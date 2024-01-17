AK Parti Ankara ve İzmir adayları belli oluyor! Başkan Erdoğan duyuracak! AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak?
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği saldırı sonucu 9 askerimizin şehit olması nedeniyle ertelenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. Başkan Erdoğan bu toplantıda AK Parti'nin merakla beklenen Ankara ve İzmir adaylarını açıklayacak. Toplantıda Erdoğan'ın 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını duyurması beklenirken, İstanbul'un ilçe adayları da Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda açıklanacak. İşte detaylar...
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklayacak.
İLÇE ADAYLARI AÇIKLANMAYACAK
İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.
CUMARTESİ İSTANBUL'UN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TANITILACAK
AK Parti İBB Başkanı Adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası'ndaki ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağını" anımsatarak, İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağını, "100 Günlük Eylem Planı" tanıtımının ne zaman yapılacağını, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin nasıl geçtiğini sorduğu Kurum, her günlerinin güzel ve neşeli geçtiğini ifade etti.
Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilatlarla istişarelerini yaptıklarını, "İstanbul için en iyi nasıl olur?" diye düşünüp ortak akılla hareket ettiklerini belirtti.
Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılacağını dile getiren Kurum, "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." dedi.
BEYANNAME TANITIMI 30 OCAK'TA
Kurum, 30 Ocak'ta Ankara'da beyanname tanıtımının olacağını, ilçe belediye başkanları açıklandıktan sonra ise proje lansmanını yapacaklarını bildirdi.
26 BELEDİYE AÇIKLANMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını 7 Ocak'ta açıklamıştı.
Buna göre AK Parti'nin 26 ildeki adayları şöyle sıralandı:
"Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk."
Başkan Erdoğan aday açıklamalarında en sonu İstanbul'a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Murat Kurum olduğunu açıkladı.
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