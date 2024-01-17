Savunma Sanayii’nde tam bağımsız Türkiye! 14 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı

İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı. Görgün, projelendirme çalışmaları tamamlanan 14 Ar-Ge projesinin imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz önemli konumuzdur. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Türk savunma sanayiini, Türkiye'nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmek amacıyla; bilim ve bilginin ışığında geliştirilen, ileri teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum." dedi.