Savunma Sanayii’nde tam bağımsız Türkiye! 14 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nca, aralarında sürü İHA geliştirilmesi projesi de bulunan 14 Ar-Ge projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün projelendirme çalışmaları tamamlanan14 Ar-Ge projelere ilişkin, "Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz önemli konumuzdur. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nca, aralarında sürü İHA geliştirilmesi projesi de bulunan 14 Ar-Ge projesinin imza töreni gerçekleştirildi.
İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı. Görgün, projelendirme çalışmaları tamamlanan 14 Ar-Ge projesinin imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz önemli konumuzdur. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Türk savunma sanayiini, Türkiye'nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmek amacıyla; bilim ve bilginin ışığında geliştirilen, ileri teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum." dedi.
İş birliğine dayalı modeller ile oluşturulan projelerde, üniversite, KOBİ ve şirketler olmak üzere toplam 13 yüklenici ve alt yükleniciye yer verildiği belirtildi. Yeni Ar-Ge projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji içeren milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılması hedeflendiği bildirildi.
İŞTE İMZALARIN ATILDIĞI O PROJELER;
Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi, Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi, SiC Elyaf ve SiC Matrisli Kompozit Geliştirilmesi, Nanomalzemeli Pirotekniklerin Geliştirilmesi, Eritilerek Dökülebilir Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi, Kompozit Katı Yakıtlar İçin Bağlayıcı-Katalizör Bileşeni Geliştirilmesi, Düşük Faz Gürültülü Dielektrik Rezonatör Osilatör Geliştirme, Düşük Faz Gürültülü Kristal Osilatör Geliştirme, Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması, YIG Filtre Geliştirme, Merkezi Sürü İHA Geliştirilmesi, Bilişsel İş Yükünü Etkileyen Faktörlerin Ölçümü ve Yapay Zekâ ile Değerlendirilmesi, Alanda Programlanabilir Entegre Devre Geliştirme, Sahte Görüntü Tespit Yöntemleri Geliştirme projeleri.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
- Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...
- Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5'lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...
- Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?
- Evlilik Kredisinde Bakan Göktaş müjdeyi verdi! %0 faiz+2 yıl geri ödemesiz+48 ay vade! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nereden başvurulur?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | 17 OCAK NASA ISS İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı kesintisiz, full HD canlı yayın bilgileri...
- Son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi? 2024 Lise, ortaokul, ilkokul 1. dönem karne haftasında devamsızlık girilir mi?
- Onur Belgesi nedir, kimlere verilir? 2024 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar belgesi ne demek?
- EYT'siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...
- MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat 2024 sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri
- ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...