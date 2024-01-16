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PKK’lı Helin Ümit ‘yerel özerklik’ talebi üzerine CHP-DEM için yol haritası Avrupa’dan geldi: Kirli ittifakın gündemi bebek katili Öcalan!

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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PKK’lı Helin Ümit ‘yerel özerklik’ talebi üzerine CHP-DEM için yol haritası Avrupa’dan geldi: Kirli ittifakın gündemi bebek katili Öcalan!

Türkiye şehitlerine ağlarken CHP, DEM kapılarına gitmeye devam ediyor. Karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştiği kirli ittifakın gündemini DEM’li Tayip Temel, “Asıl gündem Öcalan ve kayyumlardı” ifadeleriyle Özgür Özel’i pazarlık masasını oturttuğunu itiraf etmişti. CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" deyip 'yerel özerklik' talep ederken kirli ittifak için terörün Avrupa ayağı “Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait" açıklamasıyla yol haritasını çizdi. İşte tüm detaylar…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEM/HDP sevdasını devam ettiren Özgür Özel, yerel seçimlere sayısı günler kala kirli pazarlığa el öperek başladı.

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP-DEM hattındaki kirli ittifakın bölücü yansımaları çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı.
Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.

KİRLİ İTTİFAKTA ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI

DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.

Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.

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Bir yandan da PKK'nın Avrupa ayağı CHP - DEM ittifakına yol haritası çizmekten geri durmadı.

Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi. Özgür Özel'den 'kayyum' vaadi alan DEM'li delegeler ise skandalda vites yükseltip "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" dedi.

CHP-DEM İTTİFAKINA ÖVGÜ: "ÇOK ÖNEMLİ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki terör ininden CHP'nin DEM'i kırmızı halılarla karşılayıp Öcalan'ın özgürlüğü için pazarlık yapması sonrası yeni bir açıklama geldi.

PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" diyerek CHP'nin DEM'le kurduğu ittifakı yorumladı.

Kandil'in gündeminde 'özerklik' talebi de var idi.

CHP-DEM ittifakını 'çok önemli' olarak tanımlayan Helin Ümit, "Demokratik Özerklik projemizi Türkiye'ye de taşımalıyız. Bu proje sadece Kurdistan'a özel bir proje değildir. Merkezi yönetim biçimleri faşizme yatkın yönetimlerdir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.

CHP-DEM İTTİFAKI KANDİL ÇİZGİSİNDE

Böylelikle CHP-DEM ittifakının Kandil çizgisinde olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Bilindiği üzere DEM, her fırsatta 'yerel özerklik' talebini dile getirip bölücü emellerini açık ediyor. Bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini beyan eden DEM'liler PKK'ya açık seçik destek vermekten geri durmuyor, "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" diyor.

CHP de PKK'nın siyasi ayağı DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıyor, ittifak kurup el sıkışıyor. CHP - DEM hattındaki görüşmelerde ise "Öcalan'ın özgürlüğü masaya yatırılıyor, Özgür Özel DEM'lilerle ittifak uğruna pazarlık ediyor.

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