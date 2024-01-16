PKK’lı Helin Ümit ‘yerel özerklik’ talebi üzerine CHP-DEM için yol haritası Avrupa’dan geldi: Kirli ittifakın gündemi bebek katili Öcalan!

CHP-DEM İTTİFAKI KANDİL ÇİZGİSİNDE

Böylelikle CHP-DEM ittifakının Kandil çizgisinde olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Bilindiği üzere DEM, her fırsatta 'yerel özerklik' talebini dile getirip bölücü emellerini açık ediyor. Bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini beyan eden DEM'liler PKK'ya açık seçik destek vermekten geri durmuyor, "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" diyor.

CHP de PKK'nın siyasi ayağı DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıyor, ittifak kurup el sıkışıyor. CHP - DEM hattındaki görüşmelerde ise "Öcalan'ın özgürlüğü masaya yatırılıyor, Özgür Özel DEM'lilerle ittifak uğruna pazarlık ediyor.