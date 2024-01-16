Sınır ötesinde vatani nöbet! A Haber ekibi özel harekatla sınır nöbetinde
Irak’ın kuzeyinde kahramanların terörle amansız mücadelesi kar, tipi, soğuk demeden 24 saat devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında teröre geçit verilmiyor. Polis özel harekat hangi koşullarda görev yapıyor? A Haber muhabiri Esra Arpa Kadın özel harekat polisleriyle beraber detayları sınırdan aktardı.
İŞTE SINIRIN SIFIR NOKTASINDAKİ ÖZEL RÖPORTAJDAN SATIR BAŞLARI;
"3 yıldır bu bölgede görev yapıyorum ve gurur duyuyorum. Her koşulda göreve devam edeceğiz. Ailelerimizden uzakta olsak bile burada olmaktan gurur duyuyoruz."
"İstanbul'dan geldim ve bir buçuk yıldır burada görev yapıyorum. Biz burada olmaktan gururluyuz bu vatan için çaba sarf etmekten mutluyuz. Sonuna kadar göreve devam edeceğiz.
Şu an güvenlik amacıyla devriye halindeler. Şartlar oldukça zor kar kalınlığı 2 metreyi buluyor.
"Polis özel harekat sıhhiyesi olarak görev yapıyorum. TİM ile beraber her koşulda arazi görevlerini icra ediyorum. Çantam 29 kilogram içinden ilk ve son müdahale olmak üzere bir çok ekipman var. Üzerimdeki tesisatla beraber 45 kilogram ağırlık var. Ailelerimize selamlarımızı iletiyoruz. Biz buradayız gözleri arkada kalmasın."
"8 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim. 6 yıla yakındır Hakkari'de bulunuyorum. Bu zorlu coğrafya aslında bizim için kolay. Coğrafya ne kadar zor olursa olsun vatan ve millet sevgisi her zaman bunun üzerinde bulunuyor. Biz burada zorluklarla kurulmuş devletin isimsiz kahramanlarıyız. Bu bayrak sevgisi bizim için ailemizinde üzerinde. Aileme selam olsun bugün ben buradayım yarın başka bir kardeşim. Hem içerideki hem dışarıdaki tehditlere karşı nöbete devam ediyoruz."
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