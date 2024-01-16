Sınır ötesinde vatani nöbet! A Haber ekibi özel harekatla sınır nöbetinde

"8 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim. 6 yıla yakındır Hakkari'de bulunuyorum. Bu zorlu coğrafya aslında bizim için kolay. Coğrafya ne kadar zor olursa olsun vatan ve millet sevgisi her zaman bunun üzerinde bulunuyor. Biz burada zorluklarla kurulmuş devletin isimsiz kahramanlarıyız. Bu bayrak sevgisi bizim için ailemizinde üzerinde. Aileme selam olsun bugün ben buradayım yarın başka bir kardeşim. Hem içerideki hem dışarıdaki tehditlere karşı nöbete devam ediyoruz."

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