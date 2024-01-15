CHP ile DEM Parti görüşmesine ilişkin bomba itiraf! DEM Partili Tayip Temel: Öcalan'ın serbest bırakılması konuşuldu
CHP Özgür Özel liderliğinde PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti'den oy dilenmeye devam ederken iki parti arasında karşılıklı ziyaret gerçekleştirildi. DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel katıldığı canlı yayında CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmenin detaylarını paylaşırken kirli pazarlığın ana maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu itiraf etti. İşte detaylar...
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'den oy dilenmeye ve her türlü tavizi vermeye hazır bir şekilde beklemeye devam ediyor.
TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜLER
Değişim adı altında genel başkanlığa talip olan ancak terörle mesafe konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçen Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesinin ardından DEM Parti'nin ayağına gitti.
KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Özel'in ziyaretinin tabiiki bir iade-i ziyareti olacaktı. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.
GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ ÖCALAN!
DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmenin nasıl ihanet dolu olduğunu gözler önüne serdi.
Temel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede asıl konunun 31 Mart yerel seçimler olmadığını itiraf ederek, kirli pazarlıkta ana gündem maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"CHP ile görüşme aslında bir iade-i ziyaretti. Biliyorsunuz Genel Başkanları Özgür Özel, partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Kayyum siyaseti buna bağlı olarak hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumunu esas olarak siyasi gündem çerçevesinde yürütüldü. Seçim başlığı ise bu konulardan sadece biriydi"
HER ŞEY İMAMOĞLU İÇİN
Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Özgür Özel'in DEM'lenmesinin altındaki nedenin Ekrem İmamoğlu olduğunu yazdı.
Şener, "Her şey İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin tek yolu olarak gördükleri PKK'nın siyasi kolu HEDEP-DEM ile yerel seçimlerde işbirliği yapmak için" dedi.
İşte Şener'in o yazısı:
Özgür Özel bu yola Kılıçdaroğlu döneminde girdi. Kendi genel başkanlığında ise devam ettiriyor. Her şey İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin tek yolu olarak gördükleri PKK'nın siyasi kolu HEDEP-DEM ile yerel seçimlerde işbirliği yapmak için. Özgür Özel'in;
1-14 Mayıs seçimleri öncesi PKK terör örgütünün televizyonuna bağlantı yapması,
2-4 Kasım Kurultay'ında PKK/HDP'li Demirtaş'a selam yollaması,
3-Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör örgütü ile mücadele için gerekli tezkereye 'hayır' demesi,
4-PKK/HDP-HEDEP-DEM'li Pervin Buldan ile PKK terör örgütü ağzıyla Türk askerini suçlayan bir operacıyı izlemeye gitmesi ve elini öpmesi,
5-13 Aralık 2023 günü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenazesine katılıp, öğleden sonra PKK'nın siyasi kolu DEM'lilerle yerel seçimlerde işbirliği görüşmesi yapması,
6-22 ve 23 Aralık 2023 günü Pençe Kilit operasyon bölgesinde 12 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası, İYİ Parti'nin girişimiyle TBMM'de hazırlanan PKK terör örgütünü kınayan bildiriye imza atmaması,
7-11 Ocak günü PKK/HEDEP-DEM'lileri CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılaması,
8-PKK'nın 12 Ocak saldırısı sonrası ortaya attığı sorular,
Sadece ve sadece yerel seçimlerde PKK/HEDEP-DEM ile işbirliği yapmak ve mümkünse bunu 2028 yılındaki seçimlere de taşımak için.
PKK KANALINDA ÖZEL'E ÖVGÜ
Nitekim PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yere göğe konulamayan Özgür Özel övgüsünü izleyince amacına ulaştığı anlaşılıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi kendisinin de bağlandığı PKK terör örgütünün propaganda aracı Medya Haber isimli kanalda terörist PKK'lı Kemal Aktaş, Özel'i şöyle övüyor: "Özgür Özel'in değerlendirmeleri kısa olsa da vurguları önemli. Bütün siyasi partiler bugüne kadar vatan, millet, terörle mücadele diye milleti bütünleştirdi ama Özgür Özel'in ifade tarzları, kamuoyu ile paylaştığı mesajları, savaşa karşı ortaya koyduğu bu yaklaşım aslında herkese örnek olmalı..."
Özgür Özel, bir siyasi parti kurup bunları yapsa kimsenin sözü olmaz. Ama bağımsızlığın, emperyalizmle savaşın, milli birliğin sembolü olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'de "Atatürkçü" isimler ihraç edilmişken, PKK/HEDEP-DEM temsilcileri gibi bölücülerin kırmızı halı ile karşılanması insanın canını sıkıyor. Maalesef herkes gibi Türkiye için çok önemli olan CHP seçmeni bunları Atatürkçü sanıyor...
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