CHP ile DEM Parti görüşmesine ilişkin bomba itiraf! DEM Partili Tayip Temel: Öcalan’ın serbest bırakılması konuşuldu

İşte Şener'in o yazısı:

Özgür Özel bu yola Kılıçdaroğlu döneminde girdi. Kendi genel başkanlığında ise devam ettiriyor. Her şey İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin tek yolu olarak gördükleri PKK'nın siyasi kolu HEDEP-DEM ile yerel seçimlerde işbirliği yapmak için. Özgür Özel'in;

1-14 Mayıs seçimleri öncesi PKK terör örgütünün televizyonuna bağlantı yapması,

2-4 Kasım Kurultay'ında PKK/HDP'li Demirtaş'a selam yollaması,

3-Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör örgütü ile mücadele için gerekli tezkereye 'hayır' demesi,

4-PKK/HDP-HEDEP-DEM'li Pervin Buldan ile PKK terör örgütü ağzıyla Türk askerini suçlayan bir operacıyı izlemeye gitmesi ve elini öpmesi,

5-13 Aralık 2023 günü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenazesine katılıp, öğleden sonra PKK'nın siyasi kolu DEM'lilerle yerel seçimlerde işbirliği görüşmesi yapması,

6-22 ve 23 Aralık 2023 günü Pençe Kilit operasyon bölgesinde 12 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası, İYİ Parti'nin girişimiyle TBMM'de hazırlanan PKK terör örgütünü kınayan bildiriye imza atmaması,

7-11 Ocak günü PKK/HEDEP-DEM'lileri CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılaması,

8-PKK'nın 12 Ocak saldırısı sonrası ortaya attığı sorular,

Sadece ve sadece yerel seçimlerde PKK/HEDEP-DEM ile işbirliği yapmak ve mümkünse bunu 2028 yılındaki seçimlere de taşımak için.