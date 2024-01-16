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FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven'in köstebeği deşifre oldu! Sosyal medyada kirli oyun

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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FETÖ’nün Goebbels’i Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! Sosyal medyada kirli oyun

Almanya'da kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları aklama, FETÖ ile mücadele edenleri ise hedef göstermeye yönelik sosyal medyadan yayınladığı tahrip edilmiş resmi evrakları sızdırdığı belirlenen Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin teknik biriminde görevli polis memuru Serkan Dinçer hakkında yeni detaylara ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan Dinçer'in 2013'te Trabzon Emniyeti'nde çalışırken, İstihbarat Daire Başkanlığı'na tayini çıkan İstihbarat Daire'de Siber kısmında görev aldığı, geçtiğimiz yıllarda ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edildiği belirlendi.

Dinçer'in evinde ve iş yerindeki yapılan dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda el konulan 3 telefonun ve tabletinin şifrelerini vermediği öğrenildi.

Dinçer'in emniyetten toplandığı belgeleri bu cihazlardan Güven'e ulaştırdığı ihtimali üzerinde durulurken, dijital materyallerinin deşifre için bilirkişiye gönderildiği öğrenildi.

Dinçer'in sosyal medyada hesaplar açarak muhalif görünümlü paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin teşkilat içerisinde bağlantılı olduğu polislerin tespitine yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.

Dinçer'in emniyet teşkilatındaki gizli belgeleri nasıl temin ettiğine yönelik ayrı bir idari soruşturmanın titizlikle devam ettiği bu kapsamda önümüzdeki günlerde yeni şüphelilerle ilgi adli sürecin başlatılacağı bildirildi.

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