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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sammy Ali İstanbul'da yakalandı!

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sammy Ali İstanbul’da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

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