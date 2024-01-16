Türkiye ile Angola arasında imzalanan gümrük anlaşması Resmi Gazete'de
Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında imzalanan gümrük anlaşmasının onaylanmasına dair karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Angola'nın başkenti Luanda'da 18 Ekim 2021'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'na ilişkin onaylama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜRKİYE İLE ANGOLA CUMHURİYETİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Kararda, Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, taraf ülkelerin ekonomik, ticari, mali, sosyal, sıhhi ve kültürel çıkarlarına zarar verdiği dikkate alındığı belirtildi.
Buna göre, ikili işbirliğinin teşvik edildiği ilgili uluslararası sözleşmelere ve aynı konuya ilişkin tavsiye kararlarına ve Gümrük İşbirliği Konseyi'nin kabul ettiği karşılıklı idari yardıma ilişkin tavsiye kararına atıfta bulunarak bazı hususlarda mutabakata varılması uygun görüldü. Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.
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