Türkiye ile Angola arasında imzalanan gümrük anlaşması Resmi Gazete’de

Buna göre, ikili işbirliğinin teşvik edildiği ilgili uluslararası sözleşmelere ve aynı konuya ilişkin tavsiye kararlarına ve Gümrük İşbirliği Konseyi'nin kabul ettiği karşılıklı idari yardıma ilişkin tavsiye kararına atıfta bulunarak bazı hususlarda mutabakata varılması uygun görüldü. Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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