Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye kumpası FETÖ’nün Goebbels’i Cevheri Güven tezgahladı

'MİZAH AMAÇLI PAYLAŞIM YAPTIM'

Oktay Yaşar iddianamede yer alan ifadesinde, Kemal Özkiraz'ı televizyondan ve sahibi olduğu Avrasya Anket şirketinden dolayı tanıdığını ancak bir araya gelmediklerini söyledi. Yaşar, Veli Koçak'ı Koçak'ın eşi ile kendisinin dini nikahlı eşinin arkadaş olmasından dolayı tanıdığını, olay gününde annesi ve babasını Gebze'ye bırakmak için yola çıktığını söyleyerek, "Sakarya'ya giderek yemek yedim. Bahse konu saatlerde de bir taraftan Twitter'ı kontrol ediyordum. Twitter da şahsıma yönelik olan FETÖ'cü olduğuma dair paylaşımları gördüm, gözaltına alınacağımı tahmin ettim. Bende olayın hafta sonuna denk gelmesinden kaynaklı panik oldum ve 2 gün gözaltında kalmamak için Sapanca Gölü civarında konaklamak istedim, burada kalmaya niyetlendikten sonra aracın anahtarı aktif olmadı ve araç çalışmadığı için bende yerini hatırlamadığım yerde aracı bırakarak taksiye bindim. Veli Koçak'ı aradım ve kendisine 'gözaltına alınabilirim, beni buradan gelip alma şansın var mı' diye sordum. O da tamam dedi ve aynı gün saat 04:00 sıralarında geldi. Veli Koçak ile birlikte Ankara'ya geldik, telefonum onun arabasında kaldı. Avukatım Hasan Seymen geldi ve kendisi ile konu hakkında görüşerek kendisine olayı anlatarak görüntüler ile alakam olmadığını söyledim. Avukatım ile görüşme yaparken kendisinin telefonunu aldım ve Veli Koçak'a Whatsapp üzerinden benim atmam gereken tweeti gönderdim. Evin civarında bulunan parka oturdum. Parktan geçen bir vatandaştan rica ederek telefonunu aldım ve Twitter'a girdim. Saat: 16:00 sıralarda atmam gereken tweeti tek tek paylaştım, ben Veli'ye tweetleri gönderirken Veli'nin paylaşması için değil not olarak gönderdim. Muharrem İnce ile ilgili politik paylaşımlarım vardır ancak bel altı herhangi bir konu yoktur. Kendisi Tv programında oy oranı yüzde 30 olduğuna dair beyanda bulunmuştu, bulunduğu beyan bana abartı geldiği için bende böyle bir tweet attım. Kendisi CHP Genel Başkanı'na FETÖ'cü olduğuna dair bir söz söylemişti, bende tamamen şaka amaçlı kendisinin FETÖ'ye ait STV isimli kanalda vermiş olduğu röportajın içinden kesip koydum. Medyaya 10 Milyon dolar aldığına dair haberler vardı ben de buna nazaran böyle bir tweet attım. Bahse konu olayın gerçeklik payı olup olmadığını dair bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.