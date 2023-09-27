Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye kumpası FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven tezgahladı
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Veli Koçak hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede görüntülerin porno sitelerinden montajlandığı ve FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen Cevheri Güven tarafından yayıldığı belirtildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında aralarında 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar'ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Oktay Yaşar ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Veli Koçak hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianamede, FETÖ/PDY terör örgütü üye ve yöneticilerinin sosyal medya üzerinden birtakım operasyonlar yaptıkları ve bu operasyonların örgütün amacı doğrultusunda ve hedeflerine ulaşmak üzere istenilen yönde bir kamuoyu oluşturma ve seçim sonuçlarını etkilemeye dönük olduğu ifade edildi.
DAHA FAZLA KİTLEYE ULAŞMASI İÇİN PROVOKASYON AMAÇLI YAPILDI
İddianamede, Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlere Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Ali_Yeşilda isimli Twitter kullanıcısı tarafından yabancı sitelerden alınan pornografik video üzerinde montajlama yaparak ile sahte video oluşturduğu kaydedildi.
Gönderici Maksut Serim, alıcı Muharrem İnce olan 10 milyon TL gönderildiğine dair dekont düzenlendiği aktarılan iddianamede, hem sahte pornografik video görüntüsü ve hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu ifade edildi.
İddianamede, sahte paylaşımların FETÖ/PDY terör örgütünün Sosyal medyadan sorumlu yöneticisi olan ve yurtdışında firari olarak bulunan Cevheri Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı olarak paylaşıldığı, sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin başka şüpheliler tarafından da paylaşıldığı belirtildi.
ANKARA KUŞU'NUN TELEFONU CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANINDAN ÇIKTI
İddianamede yer alan HTS analiz sonucu raporlarında, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının şüpheli Veli Koçak ile beraber diğer şüpheli Oktay Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği kaydedilirken, Veli Koçak'tan ele geçirilen telefonun Oktay Yaşar'ın telefonu olduğunu beyan ettiği, bahse konu telefona takılı GSM hattının gün içinde sinyal bilgisinin alınamadığı, ancak 13 Mayıs'ta Çorum'un Sungurlu ilçesinde sinyal bilgisi alındığı ifade edildi. Aynı gün H. S. tarafından Koçak'ın kullandığı telefona 6 paragraf halinde mesaj gönderildiği belirtilen iddianamede, söz konusu mesajların aynı gün Ankara Kuşu isimli Twitter hesabından paylaşıldığı belirlendi.
'MİZAH AMAÇLI PAYLAŞIM YAPTIM'
Oktay Yaşar iddianamede yer alan ifadesinde, Kemal Özkiraz'ı televizyondan ve sahibi olduğu Avrasya Anket şirketinden dolayı tanıdığını ancak bir araya gelmediklerini söyledi. Yaşar, Veli Koçak'ı Koçak'ın eşi ile kendisinin dini nikahlı eşinin arkadaş olmasından dolayı tanıdığını, olay gününde annesi ve babasını Gebze'ye bırakmak için yola çıktığını söyleyerek, "Sakarya'ya giderek yemek yedim. Bahse konu saatlerde de bir taraftan Twitter'ı kontrol ediyordum. Twitter da şahsıma yönelik olan FETÖ'cü olduğuma dair paylaşımları gördüm, gözaltına alınacağımı tahmin ettim. Bende olayın hafta sonuna denk gelmesinden kaynaklı panik oldum ve 2 gün gözaltında kalmamak için Sapanca Gölü civarında konaklamak istedim, burada kalmaya niyetlendikten sonra aracın anahtarı aktif olmadı ve araç çalışmadığı için bende yerini hatırlamadığım yerde aracı bırakarak taksiye bindim. Veli Koçak'ı aradım ve kendisine 'gözaltına alınabilirim, beni buradan gelip alma şansın var mı' diye sordum. O da tamam dedi ve aynı gün saat 04:00 sıralarında geldi. Veli Koçak ile birlikte Ankara'ya geldik, telefonum onun arabasında kaldı. Avukatım Hasan Seymen geldi ve kendisi ile konu hakkında görüşerek kendisine olayı anlatarak görüntüler ile alakam olmadığını söyledim. Avukatım ile görüşme yaparken kendisinin telefonunu aldım ve Veli Koçak'a Whatsapp üzerinden benim atmam gereken tweeti gönderdim. Evin civarında bulunan parka oturdum. Parktan geçen bir vatandaştan rica ederek telefonunu aldım ve Twitter'a girdim. Saat: 16:00 sıralarda atmam gereken tweeti tek tek paylaştım, ben Veli'ye tweetleri gönderirken Veli'nin paylaşması için değil not olarak gönderdim. Muharrem İnce ile ilgili politik paylaşımlarım vardır ancak bel altı herhangi bir konu yoktur. Kendisi Tv programında oy oranı yüzde 30 olduğuna dair beyanda bulunmuştu, bulunduğu beyan bana abartı geldiği için bende böyle bir tweet attım. Kendisi CHP Genel Başkanı'na FETÖ'cü olduğuna dair bir söz söylemişti, bende tamamen şaka amaçlı kendisinin FETÖ'ye ait STV isimli kanalda vermiş olduğu röportajın içinden kesip koydum. Medyaya 10 Milyon dolar aldığına dair haberler vardı ben de buna nazaran böyle bir tweet attım. Bahse konu olayın gerçeklik payı olup olmadığını dair bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.
'SORU SORDUM'
Yaşar, Muharrem İnce'nin koruma polisine dolar bozdurttuğuna dair Twitter'da yazılar gördüğünü, net olarak kimden gördüğümü hatırlamadığını ancak daha sonra tweetin silindiğini gördüğünü söyleyerek, "Bu gönderiyi gördükten sonra ben de böyle bir paylaşımda bulundum ancak bu paylaşımda herhangi bir itham bulunmamaktadır. Bahse konu gönderi bana aittir. Kendisine soru sormak için böyle bir paylaşımda bulundum ancak yanıt vermedi. Geçmiş tarihlerde küfür edildiğine dair ses kaydına denk gelmiştim. Kendisi telefon ile birini arıyor ve karşıdaki kadın da kendisine küfür ettiğini dair ses kaydı alarak paylaşım yapıyor. Ancak kadının kim olduğunu, gerçekte konuşan kişinin kim olup olmadığını bilmiyorum. Bu konu hakkında da herhangi bir video yayınlamadım" ifadelerini kullandı.
SAHTE GÖRÜNTÜLERE 'ESPRİ' DEDİ
Veli Koçak ise ifadesinde Oktay Yaşar'ın Whatsapp'dan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını yazdığını, kendisinin de yapabileceği bir şey olup olmadığını soruduğunu, söylediği yere giderek Yaşar'ı araba ile aldığını kaydetti. Koçak, "Oktay'ın telefonunu kullanmadım, şifrelerini de bilmiyorum, paylaşımları kimin yaptığını bilmiyorum ama kesinlikle bu paylaşımları ben yapmadım. Mesajları Oktay'ın ağzından yazdım" diye konuştu. İnce'ye ait olduğu iddia edilen ancak montaj olduğu ortaya çıkan görüntülere ilişkin ifade veren Koçak, videonun atılma amacı espri amaçlıdır ve zaten bu videodaki kişinin Muharrem İnce olmadığını da bildiğimiz için aramızda benziyor yada benzemiyor gibisinden yorumlar yapmıştık. Görüntüyü Ozan Özgür Doğru nereden temin etti bilmiyorum" şeklinde konuştu.
YİNE KUMPAS YİNE CEVHERİ
FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve terör örgütünün propaganda imamı olan Cevheri Güven, sosyal medya ile YouTube kanalı üzerinden devletin üst düzey bürokratları, siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarına devam ediyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından olan Güven, yasadışı kaçtığı Almanya'da yaşamına devam ediyor.
İşte FETÖ'nün Goebbels'i Güven'in kirli geçmişi:
Gazeteciliğe Star gazetesinde stajyer muhabir olarak başlayan ve 2004'te FETÖ'nün operasyonel yayın organı Aktifhaber adlı internet sitesini kuran Cevheri Güven, yaptığı haberlerle kumpas operasyonlarına zemin hazırladı. Aktifhaber adlı sitenin müstear isimli yazar kadrosundaki kişilerden biri de örgütün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' lakaplı Osman Hilmi Özdil'di.
Özdil, o dönemde sitenin yayın politikasını Cevheri Güven ile birlikte belirliyordu. Mayıs 2015'te Nokta dergisinin genel yayın yönetmenliğine getirilen Cevheri Güven, 2 Kasım 2015'te Nokta dergisi yazı işleri müdürü Murat Çapan ile 14 Eylül ve 2 Kasım 2015 tarihli kapak haberleri nedeniyle, 'Halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek' suçundan tutuklandı. Güven, bir ay sonra serbest bırakıldı.
Firari olarak aranan Güven'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hazırladığı iddianame kapsamında 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
İddianamede, FETÖ'nün gazetecilik faaliyetleri adı altında, örgütün propagandasını yapmak ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyu oluşturmak için basın yayın gücünü artırmaya çalıştığı ve bu kapsamda Nokta dergisini tekrar yayın hayatına aldığı kaydedildi.
Zaman gazetesine verdiği röportajda dergiyi Gezi olayları ve 17/25 Aralık sonrasında işsiz kalan gazetecilerden oluşturduklarını söyleyen Güven'in açıkça FETÖ'ye destek sağladığı, örgütün amacı doğrultusunda yayın yapacağını belirttiği ve örgütün sözcülüğünü yaptığı belirtildi.
BAYKAL'A KASET KUMPASLARINDA GÖRÜNTÜLERİ YAYDI
Son yıllarda sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yayınladığı videolarla bakanları, bürokratları, emniyet görevlilerini, savcıları hedef alan firari FETÖ'cü Cevheri Güven, bu tür operasyonel yayınlar konusunda uzmanlaşmış bir isim.
Güven, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski bazı MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin kaset kumpası dosyasının da başta gelen isimlerinden.
Firar ettiği için dosyası ayrılan Güven, Deniz Baykal'a kaset kumpası iddianamesinde, görüntüleri dağıtması için FETÖ tarafından görevlendirilen isim olarak yer alıyor.
İddianamede Güven'in FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Baykal'a ait video görüntülerini, internet ortamında yayılması için bazı basın yayın organlarına vererek yaydığı ifade ediliyor.
BYLOCK KULLANICI ADI "BUZADAM"
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Cevheri Güven ile ilgili yaptığı çalışmalarda Güven'in, Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'da bulunan banka hesabına 2013-2014 yılları arasında 54 bin 654 lira para yatırdığı ortaya çıkmıştı.
Güven'in örgüt yöneticilerinden Ziya Demirel ile 2013 yılında toplam 4 kez telefon irtibatında bulunduğu belirlendi. Cevheri Güven'in Bylock isimli haberleşme programını kullanması ile ilgili olarak yapılan analizlerde, kullanıcı adının "buzadam", son online tarihinin 2016 olduğu ve yazışma ile mail durumunun aktif olduğu tespiti yer aldı.
KOD ADI "BAHADIR"
Cevheri Güven'in Bylock programında kimi bylock kullanıcıları tarafından "bahad, aaabaho, baho, m-2-bahadir, bahabi, medya bahadir, t.bahadir, BAHA, BAHADIR DM, BAHADIR MEDYA, buzadam Bahadır, Bahadır Med, bsn.bhdr, Bahadır bey, baha medya" gibi nicklerle kaydedildiği de belirtildi.
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