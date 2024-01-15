AK Parti 48 adayını daha açıklayacak! Tarih belli oluyor | Hangi illerin belediye başkan adayları açıklanacak?
AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından pazar günü planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Parti yönetiminden adayların hangi gün açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aday tanıtımının hangi gün açıklanacağı bugün ilan edilmesi bekleniyor.
AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını bu hafta açıklayacak.
Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı.
İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK
Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Erdoğan bizzat katılacak.
Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.
DEPREM İLLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.
Depremle yıpranan başkanlar yerine deprem illerini kalkındıracak, dirençli ve sağlam şehirlerin kurulmasında öncülük edecek adaylar gösterilecek. Deprem illerindeki söylem de dirençli şehirler üzerine olacak.
AÇIKLANACAK İLLER ŞU ŞEKİLDE
Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.
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