CHP’nin Kandil aşkı dinmiyor! Aytuğ Atıcı’dan çok net DEM çıkışı: Riske girmeyip açık seçik görüşmeliyiz

CHP'DE İSTANBUL PANİĞİ

DEM ile ittifak yapılmadığı sürece CHP'nin İstanbul'u kaybedeceğini de dile getiren Atıcı, sözlerine şöyle devam etti: DEM Parti'nin oy oranının yüksek olduğu İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP biraz sıkıntıya düşebilir, riske girebilir. Şu saatten sonra açık seçik görüşülmeli. Zafer Partisi'yle kapalı kapılar ardında yapılan anlaşma bütün CHP'lileri çileden çıkardı. Bu yüzden gizli bir şey yapılmamalı. İlkelerini ortaya koyacaksın.