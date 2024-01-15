CHP'nin Kandil aşkı dinmiyor! Aytuğ Atıcı'dan çok net DEM çıkışı: Riske girmeyip açık seçik görüşmeliyiz
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapan CHP, yerel seçimler öncesi genel başkan değişikliğine rağmen yeniden oy dilenmek için Kandil'in kapısına dayandı. Özgür Özel özellikle büyükşehirler için DEM Parti'yle ittifak kurmak için her yolu denerken Kandil'e selam çakmayı da ihmal etmedi. Görüşmelerin her zaman şeffaf olacağını söyleyen Özel'in ardından CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı da topa girdi. Atıcı "Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Kardeşim bir tarafa yanaş hiç olmazsa tam desteğini al. Açık seçik bir şekilde ittifak yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim kavgasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de yerel seçim krizi yaşandı. 8'li koalisyon ortaklarından umduğu desteği bulamayan CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek DEM Parti'nin kapısını çaldı.
DEM İLE İŞBİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK!
PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak yapmak için sayısız kez görüşme gerçekleştiren Özgür Özel, her fırsatta iş birliğinin açık açık görüşüleceğini açıkladı.
DEM'İN RESTİNE BOYUN EĞDİ
Her fırsatta terörist başı Öcalan'a selam gönderen DEM Partili eş başkanlarla el sıkışan Özel, "DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde açıkça sürdürmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz" çıkışıyla "Masa arkası ittifaka karşıyız her şey göz önünde olacak" diyerek rest çeken DEM Parti'ye yeşil ışık yaktı.
KAYBETME KORKUSU BAŞLADI
Yerel seçimde aday krizinin yaşandığı partide özellikle büyükşehirleri kaybetme korkusu da başladı. CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı ise DEM Parti ile ittifaka sıcak baktığını açıkladı.
"AÇIK AÇIK İTTİFAK YAPMALIYIZ"
Milliyet'e konuşan Aytuğ Atıcı, "Açık seçik bir şekilde ittifak yapmak zorundayız. Hiç kaçak güreşmeden, örneğin 'Biz, Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmıyoruz kardeşim, DEM Parti'yi destekliyoruz.' Bitti, bu kadar. Öbür türlü ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Kardeşim bir tarafa yanaş hiç olmazsa tam desteğini al" ifadelerini kullandı.
CHP'DE İSTANBUL PANİĞİ
DEM ile ittifak yapılmadığı sürece CHP'nin İstanbul'u kaybedeceğini de dile getiren Atıcı, sözlerine şöyle devam etti: DEM Parti'nin oy oranının yüksek olduğu İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP biraz sıkıntıya düşebilir, riske girebilir. Şu saatten sonra açık seçik görüşülmeli. Zafer Partisi'yle kapalı kapılar ardında yapılan anlaşma bütün CHP'lileri çileden çıkardı. Bu yüzden gizli bir şey yapılmamalı. İlkelerini ortaya koyacaksın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar belli oldu! % 40-69, %70 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? SED, evde bakım maaşı, yaş aylığı...
- Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Ocak 2024 Bugün Kabine var mı, saat kaçta? Gündem konuları...
- DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
- 2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...
- Karatay, Kulu, Meram ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Hadim, Halkapınar, Hüyük ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Derbent, Derebucak, Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Ahmetli, Akhisar, Alaşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Cihanbeyli, Çeltik, Çumra belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."