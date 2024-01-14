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Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi atıldı! Havan mermisi Suruç'a düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 14:29
Son dakika haberleri... Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Ayn El Arap'tan Şanlıurfa Suruç'a havan mermisi atıldı. Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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