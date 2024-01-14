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İşte havan mermisinin düştüğü nokta

A Haber
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Giriş: 14.01.2024 16:25
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Ayn El Arap'tan Şanlıurfa Suruç'a havan mermisi atıldı. Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.
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İşte havan mermisinin düştüğü nokta
İşte havan mermisinin düştüğü nokta
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