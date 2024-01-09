CHP mandası olmak isteyen İP’lilere Akşener’den net sözler: Biz bu partiyi yancılık yapmak için mi kurduk?

Ama biz bir siyasi parti değilmişiz. Bugün bizi yöneten bir anlayış var. Partili cumhurbaşkanı sisteminin dayattığı, büyüğün küçüğü ezdiği, büyük olan siyasi partinin yanı, yandaşı, yancısı olarak tarif edilen, iddiası unutturulan bir anlayışla karşı karşıya kaldık, hayretler içinde kaldık. Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Biz bu ülkeyi görüşlerimize uygun olarak zaten kurucu iradesi bu ülkenin bu cumhuriyetin kurucu iradesi Türk milliyetçiliğidir" dedi.