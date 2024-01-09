CHP mandası olmak isteyen İP'lilere Akşener'den net sözler: Biz bu partiyi yancılık yapmak için mi kurduk?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Akşener, “Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Parti’nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk?” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı programa katıldı. Yunusemre ilçesi Millet Çarşısı'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde, partililer salonu doldurdu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, salon girişinde davul ve zurnayla karşılandı. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir, 2024 yılı yerel seçimlerine hazır olduklarını ve kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. Manisa'da değişim zamanının geldiğini ifade eden İksir, İYİ Parti'nin adayları ile sahada olacağını dile getirdi.
"BİZ BU PARTİYİ ONLARA YANCILIK YAPMAK İÇİN Mİ KURDUK"
Aday tanıtım töreninde konuşan Meral Akşener, seçimlere tek başlarına girdiklerini hatırlattı. Akşener, "Türkiye'nin bütün şehirlerinde ilçelerinde yerel seçimlerde kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Yahu biz bir siyasi partiyiz. Pek çok eziyete, haksızlığa, iftiraya, tehdide göğüs geren bir siyasi partiyiz.
Ama biz bir siyasi parti değilmişiz. Bugün bizi yöneten bir anlayış var. Partili cumhurbaşkanı sisteminin dayattığı, büyüğün küçüğü ezdiği, büyük olan siyasi partinin yanı, yandaşı, yancısı olarak tarif edilen, iddiası unutturulan bir anlayışla karşı karşıya kaldık, hayretler içinde kaldık. Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Biz bu ülkeyi görüşlerimize uygun olarak zaten kurucu iradesi bu ülkenin bu cumhuriyetin kurucu iradesi Türk milliyetçiliğidir" dedi.
"KABUL KARDEŞİM SUÇ BENİM"
2018'den bugüne kadar sistemin mecburiyetlerine uyduk. Değişen bir şey oldu mu, olmadı. 2023'te sistemi değiştirdik mi, hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor. Önemli bir adım atıyoruz, cumhurbaşkanlığı seçiminde ona buna yol açmıyoruz.
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