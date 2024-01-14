Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.