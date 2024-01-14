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Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri bu ay zamlı maaşlarını alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç ihtimalli formüller konuşulurken memur emeklilerinin de zam farkları yatırılacak. Ancak burada kritik tarih ise salı günü... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm detayları anlattı.

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

Maaşlara yetişir mi? Ne zaman belli olacak? İşçi emeklisine iyileştirme memur emeklisine fark...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

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