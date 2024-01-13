13 Ocak 2024, Cumartesi
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Sözde müttefik ABD'den terör saldırısı için taziye mesajı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Defolup gideceksiniz bu coğrafyadan
Terör örgütü PKK'nın bir numaralı hamisi olan ABD hainlere silahtan mühimmata, eğitimden tatbikata her alanda destek verirken dün gerçekleşen ve Türkiye'nin ciğerini yakan hain terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Göstermelik yayınlanan bu mesaja sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...