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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Görüşmenin kritik konusu İstanbul! İşte Kandil'in siyasi üssünün talepleri...

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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DEM Parti’den CHP’ye ziyaret! Görüşmenin kritik konusu İstanbul! İşte Kandil’in siyasi üssünün talepleri...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin ittifak yaptığı DEM Parti, bugün yerel seçimlerde işbirliği için CHP'yi ziyaret edecek. CHP, İstanbul'da destek almak için taviz vermeye hazır bulunurken kulislerde DEM Parti'nin İmamoğlu'na destek karşılığında iki ilçeyi isteyeceğini ifade edildi. İşte detaylar...

CHP'de arkasına İmamoğlu desteğini alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ve CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, göreve geldiği ilk anlardan itibaren Kandil'in siyasi kolu olan DEM Parti ile sıkı bir ilişki kurma peşinde.

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜ

Özel açıklamalarıyla DEM Parti'ye yanlarken, bu açıklamalarda Kandil'e selam çakmayı da ihmal etmiyor. Yaptığı teşekkür konuşmasında bile Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özel, Türkiye düşmanı olarak bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek verdiği pozla da büyük tepki topladı.

"İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİM"

Bu gelişmeler ışığında Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederken görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

DİYALOĞUMUZ SÜRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.

"EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"

Diğer yandan DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı.

DEM'DEN CHP'YE ZİYARET

Özgür Özel'in DEM Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından ittifak görüşmeleri hızlanırken Kandil'in kuklası olan DEM Parti CHP'ye iade ziyareti yapacak.

Görüşme bugün 13.30'da CHP Genel Merkezi'nde yapılacak. Görüşmede yerel seçimlerde yapılması planlanan ittifak ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na verilmesi planlanan destek konuşulacak.

DEM PARTİ İSTANBUL'DAN İKİ İLÇEYİ İSTİYOR

DEM Parti, kayyum ve benzeri konulardan CHP'den daha net açıklamalar beklerken, Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında Esenyurt ve Sultanbeyli'nin bırakılmasını istendi.

CHP'nin TBMM'deki ortak bildiriye imza atmaması DEM Parti'ye bir mesaj olmuştu.

DEM Parti’den CHP’ye ziyaret! DEM PARTİ'DEN CHP'YE ZİYARET!

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