İstanbul’da AK Parti ve Murat Kurum’un stratejisi ne? CHP ve DEM iş birliği olur mu?
7 Ocak Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Peki Murat Kurum seçimi kazanabilir mi? İstanbul’da AK Parti ve Murat Kurum’un stratejisi ne? CHP ve DEM iş birliği olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişim uzmanı Ali Saydam ile kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman değerlendirdi.
Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken hep bir merak konusu oldu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Çıkarımlar, yorumlar, tahmin edilen isimler derken merak edilen soru yanıt buldu sonunda. Eski Çevre-Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul adayı olarak açıklandı.
İSTANBUL'U NE BEKLİYOR?
Peki İstanbul'da AK Parti ve Murat Kurum'un stratejisi ne? CHP ve DEM iş birliği olur mu? Murat Kurum seçimi kazanabilir mi? 31 Mart'ta İstanbul'u neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişim uzmanı Ali Saydam ile kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman değerlendirdi.
HALK İLE TEMASLAR ÖNEMLİ
İletişim uzmanı Ali Saydam: Kampanya ve projelerin yanı sıra İstanbul'u 5 senede ne hale getirdiği de rol oynayacak. Murat Kurum iş birliği içinde yürüyecek. İsmi açıklandığı anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü ve kolları sıvayıp projelerin üzerinden geçmeye başladılar. Eyüpsultan'dan başlayarak halkla temasa geçeceğinin sinyallerini verdi. Murat Kurum ulaşım ve kentsel dönüşüm konusunda önemli projeleri olacak. Murat Kurum'a karşı nasıl bir siyasi duruş sergileneceğini muhalif medyadan gördük. TOKİ ve Emlak Konut üzerinden Murat Kurum'u eleştirmeye çalışacaklar. Oysa TOKİ kendisini kanıtlamış bir proje ve halkın ihtiyacına cevap veren bir kurumdur. Depremlerde TOKİ binaları ayakta kalan yerler oluyor. Murat Kurum'un sırtında bir bagaj yok.
KARŞI TARAFIN BİRLİKTELİK OYUNLARI
Murat Kurum genç ve dinamik bunun yanında bütün koşullara cevap veren bir yapısı var. Halk ile sempatik ilişkiler kurduğu zaman bu iş olur. Burada işini bir tek zayıf noktası var. Karşı tarafın zaaf içinde olduğu algısı üzerine konuşuluyor. Bende karşı tarafın bir anda bir araya geleceği hissi var bende. Özellikle DEM hatta İYİ Parti bile son anda bunların içinde yer alabilir. Provokasyonlar buna işaret ediyor. Şeriat ve ortaya atılan İslamofobik yaklaşımlarla anti Erdoğan anti AK Parti yaklaşım biçimi çiziliyor. Bu nedenle oyunlara dikkat edip seçim için aşırı özgüven içinde olmamak gerekiyor. Murat Kurum'un bıçak sırtı olacak gibi davranması gerekiyor. İyi çalışılması gerekiyor. Yolları açık ama dikkatli olmak gerekir.
ALGILARA DİKKAT! ÇANTADA KEKLİK TEHLİKESİ
İlkeli bir şekilde yola devam etmek gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birbirine giriyor. Birbirinin suratına telefon kapatılıyor. "Başkan adayları ile Saraçhane'de İmamoğlu tarafından belirlenecek" gibi birtakım iddialar var. İYİ Parti çözülme aşamasında DEM'in ne yapacağı belli değil. Böyle yaratılan bir atmosferden yola çıkarak "çantada keklik" gibi bir düşünce çok büyük zarar verir. Buna dikkat edilmeli. Rekabeti küçümsememek gerekir en büyük hata bu olur. "Çantada keklik" duygusu son derece yanlıştır. Derbilerde bile favori olanın başı belaya girer. Favori duygusu takımı zayıflatır.
YÜZDE 55'İ OLUMLU BAKIP DESTEKLİYOR
Gürkan Duman: Bizim araştırmalarımızda baktığımız kriterler var. Cumhur İttifakı tarafından adaylığı satın alındı mı? Şu anki havada halk kabul etmiş ve pozitif hava var. Sadece Cumhur İttifakı tarafında değil CHP ve İYİ parti seçmeninde de sempati var. Biz bunları yaptığımız analizlerde görüyoruz. İstanbul halkının yüzde 55'i Murat Kurum'u olumlu buluyor ve destekliyor. Bu önemli bir veri ancak olumlu bulması oy vereceği anlamına gelmiyor. Ancak seçmen tarafından satın alınması pozitif bir durum.
4,5 YIL SONRA KOLLARI SIVADI
Kampanya sürecinin handikapları anti Erdoğan, İslamofobi gibi tarzlardır. Bunlar son dönemde ön plana çıkıyor. Bunlar bilinçli olarak yapılan işler. Buna karşı bir tedbir alınabilir. Ekrem İmamoğlu'nun normal şartlarda bir argümanı kalmadı. Verdiği vaatleri yerine getirme noktasında sıkıntılar yaşadı. 4,5 yılın sonunda seçim için bir yol haritası çizerken kollarını sıvadı. Bu dezavantajlı bir durumdur. TOKİ üzerinden Murat Kurum'un üzerine gitmek istiyorlar ama ellerinde bir argüman yok. TOKİ ve Murat Kurum'un yaptığı işler ortada.
KUTUPLAŞMA STRATEJİSİ VE OY ORANI
Algı noktasında çalışmalar yapıyorlar. İmar Affı ile ilgili söylem üretme derdindeler. Murat Kurum bunun önüne geçecektir. Ben seçimlerin çok rahat olacağını düşünmüyorum. Diğer taraf bunu kutuplaşma ve Türkiye geneline yayma noktasına getirmeye çalışıyor. Ellerinde bir malzeme ve argüman yok. Süreç DEM'in buraya dahil olmasıyla beraber belli bir seviyeye gelecektir. Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bulan yüzde 38 olmasına rağmen oy verme eğilimi hala yüzde 40'larda duruyor. Buna dikkat etmek lazım. Yeniden Refah aday çıkaracak mı? DEM ne yapacak? Bunlar önemli cevaplar barındırıyor.
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