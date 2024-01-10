İstanbul’da AK Parti ve Murat Kurum’un stratejisi ne? CHP ve DEM iş birliği olur mu?

KARŞI TARAFIN BİRLİKTELİK OYUNLARI

Murat Kurum genç ve dinamik bunun yanında bütün koşullara cevap veren bir yapısı var. Halk ile sempatik ilişkiler kurduğu zaman bu iş olur. Burada işini bir tek zayıf noktası var. Karşı tarafın zaaf içinde olduğu algısı üzerine konuşuluyor. Bende karşı tarafın bir anda bir araya geleceği hissi var bende. Özellikle DEM hatta İYİ Parti bile son anda bunların içinde yer alabilir. Provokasyonlar buna işaret ediyor. Şeriat ve ortaya atılan İslamofobik yaklaşımlarla anti Erdoğan anti AK Parti yaklaşım biçimi çiziliyor. Bu nedenle oyunlara dikkat edip seçim için aşırı özgüven içinde olmamak gerekiyor. Murat Kurum'un bıçak sırtı olacak gibi davranması gerekiyor. İyi çalışılması gerekiyor. Yolları açık ama dikkatli olmak gerekir.