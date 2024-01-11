CHP'li Kepez Belediyesi'nde çamurlu su skandalı! Başkan Birol Arslan'dan "pes" dedirten savunma
Çanakkale'ye bağlı Kepez Belediyesi'nde çamurlu su skandalı patlak verdi. Skandal ardından Belediye Başkanı Birol Arslan musluklarından akan çamurlu suya isyan eden vatandaşlarla pişkin ifadelerle açıkça alay etti. Arslan'ın "Benden önce memba suyu mu içiyordunuz?" sözleri ilçeyi karıştırdı.
Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez'de 8 kuyudan pompalanan suyun arıtmasını sağlayan tesis, CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından 3 Kasım 2021 yılında "Gururla içebilirsiniz" sloganıyla kullanıma açıldı.
Bölgenin tüm arıtma sorununu gidereceği ileri sürülen tesisin tanıtımı için de milyonlarca lira para harcandı.
Ancak son iki yılda bölge nüfusunun artması ve kuraklık nedeniyle 8 kuyudan pompalanan su yeterli gelmemeye başladı.
Arıtma tesisi devreye girdiğinde suyun yüzde 30'un kaybolduğunu fark eden belediye, bölgeye su verebilmek için tesisi devre dışı bıraktı.
VATANDAŞ TEPKİLİ: CANIMIZDAN BEZDİK
Arıtma tesisinin devre dışı bırakılmasıyla 45 bin nüfuslu beldede musluklardan çamur aktı.
Beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşanan kombi arızaları nedeniyle insanlar dondurucu soğukta ortada kaldı.
İl Sağlık Müdürlüğü, 'şebeke suyunu kesinlikle içmeyin' uyarısında bulunurken, duruma isyan eden vatandaşlar, "canımızdan bezdik" diyerek sosyal medyadan belediyeye tepki gösterdi.
"BUNDAN ÖNCE DE MEMBA SUYU İÇMİYORDUNUZ?"
Belediye Başkanı Birol Arslan ise "Bazı evlerde 5 saat bazı evlerde 20 saat su veremedim. Bulanıkta bir su geliyor bunu biliyorum. Ama bundan önce de şaşal memba suyu içmiyordunuz?" diyerek eski CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı suçladı.
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