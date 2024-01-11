CHP'li Kepez Belediyesi'nde çamurlu su skandalı! Başkan Birol Arslan'dan "pes" dedirten savunma

Beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşanan kombi arızaları nedeniyle insanlar dondurucu soğukta ortada kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, 'şebeke suyunu kesinlikle içmeyin' uyarısında bulunurken, duruma isyan eden vatandaşlar, "canımızdan bezdik" diyerek sosyal medyadan belediyeye tepki gösterdi.

"BUNDAN ÖNCE DE MEMBA SUYU İÇMİYORDUNUZ?"

Belediye Başkanı Birol Arslan ise "Bazı evlerde 5 saat bazı evlerde 20 saat su veremedim. Bulanıkta bir su geliyor bunu biliyorum. Ama bundan önce de şaşal memba suyu içmiyordunuz?" diyerek eski CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı suçladı.