Son dakika | CHP PM toplantısında gerginlik! Adayların belirlendiği katta sesler yükseldi







A HABER MUHABİRİ İLTER YEŞİLTAŞ'IN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI;

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı kesinleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Hayırlı olsun" dedi kendisine. Genel Merkez' de bir araya geldiler ama orada şöyle bir anlaşmazlık var, ABB Başkanı Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Çünkü Etimesgut'ta özellikle milliyetçi bir ismi aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor. İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özarlaslan'ın aday olmasını istiyordu ancak Mansur Yavaş'ın beklediği bir şekilde bir karar çıkmadı ve Mansur Yavaş'ın buna karşı çıktı hatta rest çektiğine dair kulislerde bilgi var. Tabi bu gündem olunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sorduk nasıl bir süreç yönetildi. Şöyle bir cevabı oldu "Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey'in hoşuna gitmişti, halen de daha hoşuna gideceğini düşünüyorum. Belki Etimesgut'la ilgili başka bir şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır, orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde değerlendirmesi oldu.