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Son dakika | CHP PM toplantısında gerginlik! Adayların belirlendiği katta sesler yükseldi

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Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Son dakika | CHP PM toplantısında gerginlik! Adayların belirlendiği katta sesler yükseldi

Son dakika haberi... CHP PM Toplantısında gerginlik... Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu programda konuşan gazeteci Gaffar Yakınca, toplantıda seslerin yükseldiği olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bunlundu. Yakınca "Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istiyor. Şimdiki  belediye başkanı aday gösterilmeyince tepkisini Ali Mahir Başarır'a gösteriyor. Yani orada bağıran kişi Hasan Ufuk Çakır." dedi.



Son dakika haberi... CHP PM Toplantısında gerginlik... Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu programda konuşan gazeteci Gaffar Yakınca, CHP katında yükselen sesler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Yakınca'nın vermiş olduğu bilgiye göre "Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istiyor. Şimdiki belediye başkanı aday gösterilmeyince tepkisini Ali Mahir Başarır'a gösteriyor. Yani orada bağıran kişi Hasan Ufuk Çakır."




A HABER MUHABİRİ İLTER YEŞİLTAŞ'IN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI;

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı kesinleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Hayırlı olsun" dedi kendisine. Genel Merkez' de bir araya geldiler ama orada şöyle bir anlaşmazlık var, ABB Başkanı Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Çünkü Etimesgut'ta özellikle milliyetçi bir ismi aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor. İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özarlaslan'ın aday olmasını istiyordu ancak Mansur Yavaş'ın beklediği bir şekilde bir karar çıkmadı ve Mansur Yavaş'ın buna karşı çıktı hatta rest çektiğine dair kulislerde bilgi var. Tabi bu gündem olunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sorduk nasıl bir süreç yönetildi. Şöyle bir cevabı oldu "Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey'in hoşuna gitmişti, halen de daha hoşuna gideceğini düşünüyorum. Belki Etimesgut'la ilgili başka bir şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır, orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde değerlendirmesi oldu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut için Erdal Beşikçioğlu'na karşı çıkmıştı, milliyetçi bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak PM Beşikçioğlu'na Etimesgut'ta aday gösterdi.Antalya'da ise mevcut başkan Muhittin Böcek ismi geçmedi. Antalya'nın ilçe adayları belli oldu.




AÇIKLANAN İLÇE BAŞKAN ADAYLARI;

ANKARA
Kahramankazan: Selim Çırpan, Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak, Etimesgut: Erdal Beşikçioğlu

ANTALYA
Konyaaltı: Cem Kotan, Kumluca: Mustafa Köleoğlu, Manavgat: Niyazi Nefi Kara, Serik: Kadir Kumbu

MERSİN
Mersin: Vahap Seçer

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut için Erdal Beşikçioğlu'na karşı çıkmıştı, milliyetçi bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak PM Beşikçioğlu'na Etimesgut'ta aday gösterdi.Antalya'da ise mevcut başkan Muhittin Böcek ismi geçmedi. Antalya'nın ilçe adayları belli oldu.

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