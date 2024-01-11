FETÖ’cü hainlerin ihanet yemini ortaya çıktı! Sözde ’Hicret’ yapılanması deşifre oldu

"Çıktığım hicret yolculuğunun başından sonuna kadar bana Allah rızası için yardımcı olan hizmet erlerine ait tüm bildiklerimi kullandığım uygulamaları, öğrendiğim konumları, biniş-ini yerlerini, şehir, durak, yer isimleri ve güzergahları, hicret arkadaşlarımı ve onlara ait tüm detayları, kullandığım araçların rengini, boyunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, hicret yolculuğumda kullandığı telefon numaralarını, mail adreslerini hicretimi tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığımda / bırakıldığında unutacağıma anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile hiçbir şekilde paylaşmayacağıma, hiçbir yere yazmayacağıma ve kaydetmeyeceğime tüm bu bilgileri ima ile dahi olsa ifşa etmeyeceğime kutsal bildiğim tüm değerler ve ailemin üzerine yemin ederim.