FETÖ'cü hainlerin ihanet yemini ortaya çıktı! Sözde 'Hicret' yapılanması deşifre oldu
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok örgüt mensubu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine kaçtı. Hainler Avrupa'ya kaçmak için Edirne sınırını kullanıyor. Örgütün bu kaçışları organize etmek amacıyla kurduğu sözde "Hicret yapılanması" Edirne'deki operasyonda deşifre oldu. Örgütün yurtdışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine "Hicret yapılanması"nda görev alan isimler tarafından yemin metni okutulduğu ortaya çıktı.
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'den aranan isimler Türkiye'den kaçmak amacıyla Yunanistan'a geçmek için Edirne Meriç-Dimetoka hattını kullanıyor.
Son dönemlerde özellikle dava dosyaları istinaf mahkemelerinde olan FETÖ üyeleri, örgüt tarafından yurt dışına kaçırılıyor.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyelerinin illegal yollardan yurt dışına çıkmak için sözde "Hicret Yapılanması" adı altında bir oluşama gittiği ortaya çıktı.
Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan İsa Ö.C. sınırda yakalandı.
"TELEFONDA METNİ OKUYUP YEMİN ETTİM"
Gözaltına alınan örgüt üyesinin cep telefonunda kullandığı "Signal" uygulamasında örgüt adına faaliyet yürüten "Hicret yapılanması" adına oluşturulan dokümanların İsa Ö.C'ye gönderildiği, zanlının da firar yapılanmasında görevli "Mert" isimli kişiye kişisel bilgilerini gönderdiği, illegal çıkış sırasında izlenecek yöntemlere ilişkin bilgiler bulundu.
Bu bilgiler arasında izlenecek yöntemlerin başka kişilerle paylaşmaması için hazırlanan "yemin metni" de çıktı. FETÖ üyesi İsa Ö.C ifadesinde Signal uygulaması üzerinden Mert isimli kişinin "yemin metni" isimli dokumanı kendisine gönderdiğini belirterek "bu doküman içerisinde yolculuk sırasında kurulan irtibatlar, yaşanan süreç ve Signal uygulaması üzerinden bana gönderilen dokümanları başka kişilerle paylaşılmaması hususları yer alıyordu. Mert isimli kişi bu içeriklerin tamamına sadık kalacağıma ilişkin olarak beni Signal uygulaması üzerinden aradın ve Metnin tamamını sesli olarak telefonda okumamı istedi. Bende tamamını okudum ve yemin ettim" dedi.
İŞTE O YEMİN
Örgütün firar yapılanması olan sözde hicret yapılanmasında görevli "Mert" isimli kişiden İsa Ö.C'nın cep telefonuna gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Çıktığım hicret yolculuğunun başından sonuna kadar bana Allah rızası için yardımcı olan hizmet erlerine ait tüm bildiklerimi kullandığım uygulamaları, öğrendiğim konumları, biniş-ini yerlerini, şehir, durak, yer isimleri ve güzergahları, hicret arkadaşlarımı ve onlara ait tüm detayları, kullandığım araçların rengini, boyunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, hicret yolculuğumda kullandığı telefon numaralarını, mail adreslerini hicretimi tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığımda / bırakıldığında unutacağıma anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile hiçbir şekilde paylaşmayacağıma, hiçbir yere yazmayacağıma ve kaydetmeyeceğime tüm bu bilgileri ima ile dahi olsa ifşa etmeyeceğime kutsal bildiğim tüm değerler ve ailemin üzerine yemin ederim.
Yeminine sadık kalmamam durumunda göstereceğim zafiyetin ya da ihmalin geride kalan tutsak ya da serbest hizmet erlerinin hicretini aksatacağının ya da engelleyeceğinin bilincinde olduğumu ve sorumluluğuna gireceğimi biliyorum." biniş-iniş yerlerini, şehir durak ve isimlerini unutacağıma, anne, baba, kardeş, akraba hiç kimseyle paylaşmayacağıma ailemin üzerine yemin ederim" yazdığı görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi