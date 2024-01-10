CHP’de İzmir bombası! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun güç savaşının merkezi oldu! Kimin desteklediği isim aday olacak?

İZMİR'DE BİTMEYEN KAOS

İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir başta olmak üzere Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak istiyor.

Yılmaz Büyükerşen'in yaşı sebebiyle aday gösterilmeyeceği gündeme gelirken İmamoğlu'nun, kurultay sürecinde kendi yanında saf tutan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için harekete geçtiği ve Özel'in bu dayatmalardan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

İkili arasında en derin kriz ise İzmir üzerinden yaşanıyor.

İmamoğlu ve Özel eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in üstünü çizdi ancak ortak bir isim üzerinde anlaşmaya varamadı.