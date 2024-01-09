Global Togg! Milli gurur İtalyan medyasında övgü dolu sözlerle yazıldı: Başka dünyanın otomobili...

Türkiye'nin otomotiv üretimindeki deneyimine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Aslına bakılırsa Türkiye'nin hiç de oyunun dışında olduğu söylenemez çünkü iki kıta arasında buluşma noktası niteliğindeki konumu bu ülkeyi zaten bir süredir mükemmel bir üretim merkezi haline getirdi. Stellantis, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, tek başlarına ya da yerel partnerlerle Anadolu'da faaliyet gösteren çok sayıda aktörden birkaçı. Bunun neticesinde bu ülkede 2023'te 1,5 milyonu aşkın araç üretildi. Bu sayı, İtalya'nın iki katından fazlasına, Birleşik Krallık'tan daha fazlasına karşılık geliyor. Türkiye, üretici ülkeler sınıflandırmasında ilk 10'un sınırlarında bulunuyor."