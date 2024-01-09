Kahramanmaraş deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? 9 Ocak AFAD Kandilli son depremler listesi!
"Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını araştırıyor. AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 9 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler listesi!
"Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını araştırıyor. AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir deprem meydana geldi. İşte 9 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler listesi!
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER 9 OCAK 2024
2023.10.30 18:44:02 38.6348 31.0070 7.9 -.- 2.3 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.10.30 18:34:17 39.4018 39.8930 3.2 -.- 2.4 -.- GOKCEKONAK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.10.30 18:12:49 37.8765 36.6577 20.6 -.- 1.5 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 17:31:29 38.6243 31.0152 9.8 -.- 2.3 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.10.30 17:24:20 37.1810 37.2218 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.30 17:02:54 38.5913 31.0500 14.2 -.- 1.9 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.10.30 16:44:52 38.9553 32.9167 10.5 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.30 16:03:48 38.8952 33.0040 5.0 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.30 15:56:35 39.5658 36.9753 0.0 -.- 1.6 -.- DUZOVA-(SIVAS) İlksel
2023.10.30 15:50:45 39.2375 27.5467 5.5 -.- 0.9 -.- DUALAR-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.30 15:50:10 37.6792 35.8057 12.3 -.- 1.6 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.30 15:37:12 35.9648 36.0168 2.7 -.- 1.8 -.- YEDITEPE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.10.30 15:33:34 38.2027 27.6738 6.5 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.30 15:15:17 38.7085 43.1443 20.1 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.30 14:57:50 40.8357 31.0362 5.9 -.- 1.8 -.- ISLAHIYE-(DUZCE) İlksel
2023.10.30 14:52:57 40.8315 31.6413 5.3 -.- 1.7 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2023.10.30 14:27:50 38.6947 43.1618 5.0 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.10.30 14:09:17 38.2900 37.7303 9.6 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.30 13:39:23 37.6518 35.8920 2.2 -.- 2.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.30 13:31:48 38.1040 37.9113 6.3 -.- 2.2 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.30 13:25:27 36.2777 36.0313 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.10.30 13:11:58 40.5282 36.8737 9.2 -.- 2.6 -.- ORENLER-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.10.30 13:00:05 36.5065 36.1905 4.5 -.- 1.8 -.- BELEN (HATAY) İlksel
2023.10.30 12:30:16 38.2453 36.8175 21.0 -.- 1.5 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 12:22:42 40.4317 27.4765 6.8 -.- 1.7 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.10.30 12:06:57 39.5850 29.3750 19.2 -.- 1.3 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.30 12:01:33 37.1312 27.9055 0.0 -.- 1.4 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.10.30 11:40:01 36.7915 35.1158 20.0 -.- 1.7 -.- DAMLAPINAR-KARATAS (ADANA) İlksel
2023.10.30 10:38:26 37.6112 30.9885 15.3 -.- 1.9 -.- KUZCA-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.10.30 10:38:24 37.4752 31.0628 9.0 -.- 2.0 -.- COBANISA-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.10.30 10:22:00 38.6382 39.5518 12.9 -.- 1.7 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel
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