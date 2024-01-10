10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili Turhan Çömez’in imar iddiaları yalan çıktı

İYİ Partili Turhan Çömez’in imar iddiaları yalan çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
ABONE OL
İYİ Partili Turhan Çömez’in imar iddiaları yalan çıktı

Balıkesir İyi Parti milletvekili Turhan Çömez, Marmara Adası Saraylar Mahallesi Abroz bölgesine giderek çektiği videoda, ormanlık alanın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açıldığını ileri sürdü. Rant algısı oluşturmaya çalışan Çömez'in söylediklerinin tamamı yalan çıkarken konuya dair AK Parti'den de açıklama geldi.

Bahsedilen bölgenin tam aksine, 27 Temmuz 2023'te yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Korunacak Hassas Alan" ilan edildiği ve bölgede tek bir çivinin bile çakılmasının yasak olduğu ortaya çıktı.

Kararnamede Marmara Adası Saraylar Mahallesi ve merkez bölgesinin yanı sıra Bolu, Erzurum ve Mersin'de de birçok doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildiği belirtildi.

AK PARTİ: ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAZ!
AK Partili Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da, İYİ Partili Turhan Çömez'i yalanladı.

Aksoy "Milletvekili Çömez'in sosyal medya hesabında dile getirdiği alan 1'inci derece sit kapsamındadır. Çömez'in iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle orman vasfından çıkartılmamış aksine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle korunacak alan ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’dan Çömez’in iftirasına yalanlama BAKAN KOCA'DAN ÇÖMEZ'İN İFTİRASINA YALANLAMA
İP-CHP arasında Meclis odasında at pazarlığı İP-CHP ARASINDA MECLİS ODASINDA AT PAZARLIĞI
İYİ Partili Turhan Çömez’den skandal paylaşım! İYİ PARTİLİ TURHAN ÇÖMEZ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA