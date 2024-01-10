10 Ocak 2024, Çarşamba
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Son dakika! 12 ilde FETÖ'ye Kıskaç-3 operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Son dakika! 12 ilde FETÖ’ye Kıskaç-3 operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "12 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-3” Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

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