AK Parti’nin yerel seçim vizyonu! Merkezle yerel arasındaki koordinasyon güçlendi
AK Parti tüm kadrolarıyla 15 Ocak Pazartesi gününe hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o gün kürsüde 48 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak 2024 yerel seçimleri için de seçim beyannamesini paylaşacak. Her seçim döneminde yeni bir vizyon ortaya koyan AK Parti bu kez de seçmenin karşısına 8 farklı başlıkla çıkacak. Seçmene AK Parti belediyeciliğini anlatacak. Peki AK Parti belediyeciliği deyince ne anlaşılıyor? İşte yanıtı…
İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ
2002 yılında Türk siyaset hayatına giren AK Parti, yerel yönetimlere dair ilk düşüncelerini de seçim beyannamesinde paylaştı. "İdarenin bütünlüğü ilkesi" ile merkez ile mahalli idareler arasındaki koordinasyonu sağlayacağını söyleyen AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanır kazanmaz "Acil eylem planı"nı Türkiye ile paylaştı.
YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİ
Geçen 22 yıllık sürede Bürokratik süreçleri kolaylaştırıp stratejik yönetimi mümkün kılmak ve hesap verilebilirliği artırmak için denetimi kolaylaştıran AK Parti, 5 kanun değişikliği ve 1 yönetmeliğine imza attı belli büyüklükteki şehirlerin idari ve mali kapasitesini artırmak için yeni büyükşehir modelini geliştirdi böylece Türkiye'nin 30 büyükşehri oldu.
2004/ TÜRKİYE KARAR VERDİ: YEREL KALKINMA BAŞLIYOR
AK Parti'nin ilk yerel seçim sınavı 2004 yılındaydı. "Türkiye karar verdi: Yerel kalkınma başlıyor" temasıyla yürütülen kampanya sürecinde amaç acil çözüm bekleyen sorunlara ağırlık vermekti.
- şehirlerin altyapı sorunu
- gecekondu yapılaşması
- çevre kirliliği
- işsizlik
- kaynak yönetimi, şeffaflık, katılımcılık ele alındı. 2009 yılına kadar da raylı sistem yaygınlaştırıldı çocuklardan yaşlılara sosyal yaşam alanları artırıldı.
2009: İŞİMİZ HİZMET, GÜCÜMÜZ MİLLET
2009 yılında AK Parti'nin hedefi şehirlerin markalaşmasıydı. Yönetim ilkelerini belirleyen parti seçmenin karşısına; Adalet , dürüstlük, hesap verilebilirlik dahil olmak üzere 9 başlık sunarak çıktı.
- adalet
- dürüstlük
- yönetişim (hesap verilebilirlik-denetlenebilirlik)
- planlı ve etkin yönetim,
- kaliteli hizmet,
- sürdürülebilirlik
- işbirliği ve koordinasyon
- kentlilik bilinci
- bilgiye dayalı yönetim
2014: DAİMA HİZMET, DAİMA MİLLET
2014 yerel seçimleri ise AK Parti'nin uzun soluklu yürüyüşünün dönüm noktalarından biri oldu. 2023 hedeflerinin sesleri ilk o zaman duyuldu. Seçim beyannamesinde "daima millet, daima hizmet" sloganıyla büyük medeniyet yolunda, insan demokrasi ve şehir" teması anlatıldı. Böylece insan odaklı ruhu ve kimliği olan şehirlerin ayak sesleri duyuldu. Hizmetler dört başlık altında anlatıldı.
- insan dostu
- çevre dostu
- katılımcı
- müreffeh
- şehir estetiği
- katılımcı belediyecilik
- kültürel belediyecilik
- sosyal belediyecilik
- hizmet belediyeciliği
Aynı dönem Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulaması hayata geçirildi, dijitalleşme gündeme alındı.
2019: TEVAZU SAMİMİYET VE GAYRET İLE MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ
2019 yerel seçimleri geldiğindeyse söylem değişmişti. AK Parti "gönül belediyeciliği" kavramıyla Türkiye'yi tanıştırdı. "Tevazu samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi" diyen parti yeni şehircilik vizyonunu da seçmene anlattı. Uzun vadeli şehir planları, kentsel dönüşüm vurgusu, benzersiz ve akıllı şehirlerin yanı sıra "çevreye saygılı şehirler" kavramı kullanıldı. Ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı hazırlandı. Yerli ve milli girişimlere uygun vatandaşın hayatını doğrudan etkileyen akıllı uygulamalar üretildi.
- şehir planları ( kentsel dönüşüm )
- yerel şehirleşme (aile, mahalle ve komşuluk kültürü)
- değer üreten şehirler
2024: GERÇEK BELEDİYECİLİK
2024 seçimlerinin çıkış noktası da AK Parti için "gerçek belediyecilik" oldu. Beyannameyi sekiz başlıkta kaleme alan parti seçmene güvenli ve dirençli şehirler vaat edecek. 2002'den bugüne kadar yaptıklarını ve önümüzdeki 5 yılda da yapacaklarını anlatacak.
1. Yerel yönetimler vizyonu
2. Güvenli ve dirençli şehirler
3. Katılımcı belediyecilik
4. Kültürel belediyecilik
5. Sosyal belediyecilik
6. Çevre dostu belediyecilik
7. Hizmet belediyeciliği
8. Şehir ekonomisi
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