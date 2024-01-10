10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti’nin yerel seçim vizyonu! Merkezle yerel arasındaki koordinasyon güçlendi

AK Parti’nin yerel seçim vizyonu! Merkezle yerel arasındaki koordinasyon güçlendi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
ABONE OL
AK Parti’nin yerel seçim vizyonu! Merkezle yerel arasındaki koordinasyon güçlendi

AK Parti tüm kadrolarıyla 15 Ocak Pazartesi gününe hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o gün kürsüde 48 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak 2024 yerel seçimleri için de seçim beyannamesini paylaşacak. Her seçim döneminde yeni bir vizyon ortaya koyan AK Parti bu kez de seçmenin karşısına 8 farklı başlıkla çıkacak. Seçmene AK Parti belediyeciliğini anlatacak. Peki AK Parti belediyeciliği deyince ne anlaşılıyor? İşte yanıtı…

Yola "yerel yönetimleri güçlendireceğiz" diyerek çıktılar, sessiz devrimlerle yerelin kaynaklarını vatandaş için harcayıp Türkiye'yi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırdılar. AK Parti başarıyla çıkılan dört seçimin ardından şimdi de "gerçek belediyecilik" diyerek 2024'e hazırlanıyor.

İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ

2002 yılında Türk siyaset hayatına giren AK Parti, yerel yönetimlere dair ilk düşüncelerini de seçim beyannamesinde paylaştı. "İdarenin bütünlüğü ilkesi" ile merkez ile mahalli idareler arasındaki koordinasyonu sağlayacağını söyleyen AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanır kazanmaz "Acil eylem planı"nı Türkiye ile paylaştı.

YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİ

Geçen 22 yıllık sürede Bürokratik süreçleri kolaylaştırıp stratejik yönetimi mümkün kılmak ve hesap verilebilirliği artırmak için denetimi kolaylaştıran AK Parti, 5 kanun değişikliği ve 1 yönetmeliğine imza attı belli büyüklükteki şehirlerin idari ve mali kapasitesini artırmak için yeni büyükşehir modelini geliştirdi böylece Türkiye'nin 30 büyükşehri oldu.

2004/ TÜRKİYE KARAR VERDİ: YEREL KALKINMA BAŞLIYOR

AK Parti'nin ilk yerel seçim sınavı 2004 yılındaydı. "Türkiye karar verdi: Yerel kalkınma başlıyor" temasıyla yürütülen kampanya sürecinde amaç acil çözüm bekleyen sorunlara ağırlık vermekti.

- şehirlerin altyapı sorunu

- gecekondu yapılaşması

- çevre kirliliği

- işsizlik

- kaynak yönetimi, şeffaflık, katılımcılık ele alındı. 2009 yılına kadar da raylı sistem yaygınlaştırıldı çocuklardan yaşlılara sosyal yaşam alanları artırıldı.

2009: İŞİMİZ HİZMET, GÜCÜMÜZ MİLLET

2009 yılında AK Parti'nin hedefi şehirlerin markalaşmasıydı. Yönetim ilkelerini belirleyen parti seçmenin karşısına; Adalet , dürüstlük, hesap verilebilirlik dahil olmak üzere 9 başlık sunarak çıktı.

- adalet

- dürüstlük

- yönetişim (hesap verilebilirlik-denetlenebilirlik)

- planlı ve etkin yönetim,

- kaliteli hizmet,

- sürdürülebilirlik

- işbirliği ve koordinasyon

- kentlilik bilinci

- bilgiye dayalı yönetim

2014: DAİMA HİZMET, DAİMA MİLLET

2014 yerel seçimleri ise AK Parti'nin uzun soluklu yürüyüşünün dönüm noktalarından biri oldu. 2023 hedeflerinin sesleri ilk o zaman duyuldu. Seçim beyannamesinde "daima millet, daima hizmet" sloganıyla büyük medeniyet yolunda, insan demokrasi ve şehir" teması anlatıldı. Böylece insan odaklı ruhu ve kimliği olan şehirlerin ayak sesleri duyuldu. Hizmetler dört başlık altında anlatıldı.

- insan dostu

- çevre dostu

- katılımcı

- müreffeh

- şehir estetiği

- katılımcı belediyecilik

- kültürel belediyecilik

- sosyal belediyecilik

- hizmet belediyeciliği

Aynı dönem Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulaması hayata geçirildi, dijitalleşme gündeme alındı.

2019: TEVAZU SAMİMİYET VE GAYRET İLE MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ

2019 yerel seçimleri geldiğindeyse söylem değişmişti. AK Parti "gönül belediyeciliği" kavramıyla Türkiye'yi tanıştırdı. "Tevazu samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi" diyen parti yeni şehircilik vizyonunu da seçmene anlattı. Uzun vadeli şehir planları, kentsel dönüşüm vurgusu, benzersiz ve akıllı şehirlerin yanı sıra "çevreye saygılı şehirler" kavramı kullanıldı. Ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı hazırlandı. Yerli ve milli girişimlere uygun vatandaşın hayatını doğrudan etkileyen akıllı uygulamalar üretildi.

- şehir planları ( kentsel dönüşüm )

- yerel şehirleşme (aile, mahalle ve komşuluk kültürü)

- değer üreten şehirler

2024: GERÇEK BELEDİYECİLİK

2024 seçimlerinin çıkış noktası da AK Parti için "gerçek belediyecilik" oldu. Beyannameyi sekiz başlıkta kaleme alan parti seçmene güvenli ve dirençli şehirler vaat edecek. 2002'den bugüne kadar yaptıklarını ve önümüzdeki 5 yılda da yapacaklarını anlatacak.

1. Yerel yönetimler vizyonu

2. Güvenli ve dirençli şehirler

3. Katılımcı belediyecilik

4. Kültürel belediyecilik

5. Sosyal belediyecilik

6. Çevre dostu belediyecilik

7. Hizmet belediyeciliği

8. Şehir ekonomisi

AK Parti’nin yerel seçim vizyonu! AK PARTİ'NİN YEREL SEÇİM VİZYONU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA