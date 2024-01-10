AK Parti’nin yerel seçim vizyonu! Merkezle yerel arasındaki koordinasyon güçlendi

2014: DAİMA HİZMET, DAİMA MİLLET

2014 yerel seçimleri ise AK Parti'nin uzun soluklu yürüyüşünün dönüm noktalarından biri oldu. 2023 hedeflerinin sesleri ilk o zaman duyuldu. Seçim beyannamesinde "daima millet, daima hizmet" sloganıyla büyük medeniyet yolunda, insan demokrasi ve şehir" teması anlatıldı. Böylece insan odaklı ruhu ve kimliği olan şehirlerin ayak sesleri duyuldu. Hizmetler dört başlık altında anlatıldı.

- insan dostu

- çevre dostu

- katılımcı

- müreffeh

- şehir estetiği

- katılımcı belediyecilik

- kültürel belediyecilik

- sosyal belediyecilik

- hizmet belediyeciliği

Aynı dönem Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulaması hayata geçirildi, dijitalleşme gündeme alındı.